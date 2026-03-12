Cuáles son los partidos con las entradas más caras en el Mundial 2026

Miami, Estados Unidos.

La fiesta más grande se acerca. El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el ahora llamado Estadio Ciudad de México (antes Azteca) y muchos de los aficionados ya se preparan para el enorme evento deportivo que reunirá a 48 selecciones. En el United 2026 se definirá al nuevo campeón del mundo, título que defiende la Selección de Argentina liderada por Lionel Messi. Es por ello que nadie se quiere perder los partidos claves y uno de los temas que más interés despierta es el costo de las entradas. La FIFA ya ha establecido los precios para todos los partidos del Mundial 2026, mismos que se han dividido en cuatro categorías: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4, siendo la CAT1 la zona más cara y la CAT4 la más barata. Estos varían dependiendo de la fase de la competición.

Además de estas categorías, la organización del evento deportivo ofrece paquetes "Hospitality", lo que significa un costo más elevado, ya que incluye experiencias VIP, acceso a salones exclusivos y servicios premium dentro de los estadios.

Categorías en las boleterías

CAT1: En esta categoría se incluyen los lugares con la mejor vista en el estadio, por lo que son la de los precios más elevados. CAT2: En esta ya no se encuentran en zonas más privilegiadas, por lo que tienen un costo intermedio. CAT3: Aquí ya los asientos se encuentran en zonas más alejadas del centro del campo, por lo que reduce su precio. CAT4: Es la más barata de todas y generalmente son los asientos que están en la zona alta o detrás de las porterías.

Precios de las entradas para el Mundial 2026

La FIFA ya puso a disposición la lista de precios y la venta de los boletos que comenzó desde 2025. Los precios varían desde 82 dólares en la fase de grupos hasta 6,730 dólares, dependiendo la fase del torneo. PARTIDO INAUGURAL: CAT4 ($370), CAT3 ($745), CAT2 ($1,290), CAT1 ($1,825) FASE DE GRUPOS: CAT4 ($82), CAT3 ($167), CAT2 ($362), CAT1 ($482). DIECISEISAVOS DE FINAL: CAT4 ($145), CAT3 ($187), CAT2 ($390), CAT1 ($517). OCTAVOS DE FINAL: CAT4 ($195), CAT3 ($275), CAT2 ($562), CAT1 ($740). CUARTOS DE FINAL: CAT4 ($342), CAT3 ($605), CAT2 ($957), CAT1 ($1,407). SEMIFINALES: CAT4 ($342), CAT3 ($690), CAT2 ($1,847), CAT1 ($2,672). FINAL: CAT4 ($2,030), CAT3 ($2,790), CAT2 ($4,230), CAT1 ($6,730).