¡Una maldición! Motagua dejó escapar otro título de la Liga Concacaf

La noche de Juan Arangonó; sí, escuchen bien ese nombre. El ecuatoriano firmó un triplete espectacular y se graduó esta noche como un delantero de alma, vida y corazón que partió en dos el buen inicio que tuvieron los azules y que dejaron de creer apenas en media hora de partido. Diego Vázquez ya no tiene saldo para seguir dirigiendo un equipo que invierte para ganar títulos y no subcampeonatos.

Roberto Moreira (4 minutos) y Marco Tulio Vega (minuto 27), ilusionaron a los azules pero no contaban con que el espigado Anangonó se iba a convertir en un demoledor que dejó tendidos a los defensor que nunca pudieron frenarlo. Así no Motagua, así no puedes ilusionar a una afición que se siempre creyó.