Cristóbal Soria se ríe de Real Madrid, su relación con Vinicius y Cristiano: ¿Visitará Honduras?

Soy consciente de ello, para mí los catrachos y las catrachas son muy especiales, tengo una especial conexión con todo el país hondureño y es una de las grandes asignaturas pendientes que tengo. En varias ocasiones me han invitado para ir a San Pedro Sula y a Tegucigalpa, pero al final no se ha llegado a dar y es una de mis asignaturas pendientes. Quiero conocerlo en primera persona, no quiero que me lo cuenten, quiero conocerlo yo, ojalá se me dé la ocasión pronto.

No me lo podía imaginar, si te soy sincero era completamente imposible poderme imaginar una situación y una viralidad tal como la que El Chiringuito tiene en toda Latinoamérica, soy consciente de ello. Lo vivo, lo palpo, lo percibo, he tenido la oportunidad de estar en diversas ocasiones en Centroamérica y otros países de Latinoamérica y soy consciente de lo que significa El Chiringuito en esa parte concreta del mundo y evidentemente soy también consciente de lo que significa la figura y el personaje de Cristóbal Soria.

A mí El Chiringuito me cambió la vida, yo creo que una cosa es hablar de los medios de comunicación y otra cosa es hablar de El Chiringuito. El Chiringuito es mucho más que un medio de comunicación, El Chiringuito es un fenómeno social, que a mí particularmente me cambió radicalmente la vida.

La relación con la ‘Madre Superiora‘ es cordial sin más. No pasa de un “hola, ¿qué tal?”, “buenos días”, “buenas tardes”, “buenas noches” y se acabó, no hay más. Es cordialidad y educación.

Bueno no, no, no, no estoy de acuerdo. En el Madrid juega Mendy que tiene los pies del revés como tú bien sabes, juega Fran García que también es otro futbolista que está un poquito regular en el Madrid. Hay algunos futbolistas buenos y hay otros muchos futbolistas que no son tan buenos y en El Chiringuito pasa lo mismo, hay tertulianos buenos, como en mi caso, hay regulares y hay los que son para cambiarlos.

Yo lo disfruto a diario, porque yo me considero un privilegiado al trabajar haciendo lo que a uno le gusta, tal como es mi caso y por eso yo me considero un privilegiado. Si te gusta el fútbol y tienes la oportunidad de jugar en el Madrid o en el Barcelona pues evidentemente lo disfrutas el doble y a mí me gusta el fútbol, me gustan los medios de comunicación y trabajo para El Chiringuito, que evidentemente es el mejor programa deportivo del mundo, es como si estuviese jugando en el Madrid o en el Barcelona, por lo tanto lo disfruto las 24 horas del día.

Desde hace mucho tiempo yo evidentemente estoy tremendamente preocupado porque el gran Vinicius Jr., el casi Balón de Oro Vinicius Junior, me tiene bloqueado, como verás tengo mala cara, estoy pálido, no me he recuperado desde entonces (dice mientras ríe sarcásticamente). En el caso del CR7 (o “Serresiete” como le llama Soria) pues llegó un momento en que empezaba a tomárselo con humor, porque me contaba que su hijo mayor, cuando estaba aquí en el Madrid, llegaba a casa del colegio y se ponía a cantarle “Dónde está Serresiete”, se ponía a cantarle al padre. Se ve que al chaval se lo cantarían en el colegio y el crío pues se lo cantaba al padre, que con alegría, con buen sentido del humor y demás, pues se reía.

Bueno, con la ‘Madre Superiora‘ no tengo relación fuera del plató. Entonces, como no tengo relación la polémica se queda en el plató, porque fuera del plató es que no tengo relación al respecto.

¿Por qué dices que era una imposición?

Creo que era una imposición por los megáfonos de la capital de España, entre los cuales evidentemente el más voluminoso, sin lugar a duda, es el de El Chiringuito. El planeta fútbol al final no se impregnó de ese imperativo por el cual Vinicius tenía que ser Balón de Oro e insisto que los números del gran Vinicius Jr. con la selección brasileña no se sostienen, cuanto menos te producen risa. Hablar de los números de Vinicius con la pentacampeona selección brasileña y quererlo enlazar con el Balón de Oro... creo que cuanto menos da para echarse una risa.

¿Consideras que es merecido el Balón de Oro para Rodri?

Yo creo que si lo hubiese ganado Carvajal hubiese sido bastante más merecido, pero de alguna manera la estrategia que el Real de Madrid tejió alrededor del Balón de Oro fue equivocada. Si hubiesen centrado el voto a Carvajal o incluso en Bellingham, hoy uno de los dos sería Balón de Oro, pero quisieron imponer el Balón de Oro al gran Vinicius Jr. y ya sabes lo que pasó.

¿Cómo ves el pulso por LaLiga entre Real Madrid y Barcelona?

Queda mucho, evidentemente el nivel competitivo, el nivel de calidad de juego e intensidad que ha demostrado este Barcelona de Flick en las primeras 12 jornadas era una cosa tremenda. Era una maravilla en el fútbol actual, con diferencia conjuntamente con el Liverpool, era el equipo que mejor fútbol hacía el presente año, pero bueno, pues ha pinchado recientemente en los últimos partidos. Yo espero que de alguna forma vuelva a la senda de los triunfos y a la senda del buen juego.

El Madrid no está teniendo regularidad, no está haciendo buen fútbol, gana los partidos por pegada, gana los partidos porque evidentemente tiene jugadores que son muy buenos, pero yo espero, creo y confío que el Real de Madrid este año va a ganar bien poco, por no decir ningún título importante y el Barcelona no sé si los va a ganar, pero hace unos años no era favorito para absolutamente nada, no estaba en las quinielas para ganar ningún título importante y este año el Barcelona vuelve a estar en las quinielas para ganar algún título importante, llámese Liga o llámese Champions.

Después de las derrotas ante Milan y Liverpool, ¿crees que el Madrid puede quedar eliminado prematuramente en la Champions?¿Sabes qué pasa?

Que no lo van a permitir. No lo va a permitir el jugador más importante de la historia del Real de Madrid en estos 128 años que tiene de historia; el señor que se viste de amarillo todos los partidos, que tiende a ser el árbitro y los árbitros estoy convencido de que no van a permitir que el Real de Madrid quede eliminado tan pronto de esta Champions.