Cristiano Ronaldo sufre duro golpe para empezar el año 2026: increíble fallo

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo arrancó el Año Nuevo 2026 con un golpe inesperado. Y es que el Al Nassr encajó este viernes ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudita, en la que puede perder el liderato.

El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo.