Cristiano Ronaldo sufre duro golpe para empezar el año 2026: increíble fallo

Cristiano Ronaldo arrancó el Año Nuevo 2026 con un golpe inesperado. Y es que el Al Nassr encajó este viernes ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudita, en la que puede perder el liderato.
El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.
El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo.
En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.
Cristiano Ronaldo disputó todo el encuentro, pero esta noche no pudo generar peligro y aumentar su récord goleador. De hecho, tuvo para firmar el empate al 60' tras recibir sin marcas un centro desde la derecha de Joao Félix, pero no pudo controlar el balón y terminó regalándolo al portero. El luso se lamentó y se llevó las manos a la cabeza.
El capitán portugués, que está por cumplir sus 41 años, se mantiene con 957 tantos en su carrera profesional. Le saca 61 tantos de diferencia a su más cercano competidor, el argentino Lionel Messi, que registra 896.
Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac.
El próximo compromiso de Cristiano Ronaldo y su equipo será el jueves 8 de enero cuando reciban la visita del Al Qadisiya, club donde milita su excompañero Nacho Fernández y el mexicano Julián Quiñones.