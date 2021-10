El delantero portugués no pudo evitar la bofetada que recibió por su equipo. Al astro luso se le anuló un tanto en el minuto 52, tras la revisión en el VAR, aunque entonces el marcador era ya de 5-0 y el tanto hubiera sido probablemente anecdótico.

Cristiano Ronaldo dio un paso al frente para dar la cara después de la humillante derrota que sufrió el Manchester United (0-5) contra el Liverpool en Old Trafford en la novena jornada de la Premier League.

CR7 se pronunció en redes sociales y con un sentido mensaje lamentó la goleada que les metió el Liverpool en casa. El crack agradeció el apoyo de la hinchada y dejó claro que ‘es momento’ de empezar a ganar ya que no hay excusas para un resultado como ese.

“A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces, el puntaje no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar”, escribió Cristiano Ronaldo en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.