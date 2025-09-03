Cristiano Ronaldo jugará en México antes del Mundial 2026: esto se sabe

México.

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia por la exitosa trayectoria que ha realizado a lo largo de su carrera, triunfando en clubes de renombre como Real Madrid y Manchester United, así como en la Selección de Portugal. Con 40 años, el delantero portugués está a las puertas del retiro y con ganas de jugar el próximo Mundial de Fútbol de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo de CR7 es estar en la Copa del Mundo United 2026 con Portugal y llegaría antes de tiempo a México como invitado de lujo para reinaugurar el Estadio Azteca. Y es que la Selección de México busca un invitado de lujo para reinaugurar el Estadio Azteca de cara al Mundial United 2026 y, según informan, el rival será la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Es un hecho. Cerrado México vs Portugal en el Azteca. https://t.co/wq7lLE3BCQ — Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) September 3, 2025

De acuerdo al periodista mexicano Rubén Rodríguez, "es un hecho" el enfrentamiento entre la Selección de México y la de Portugal para la reapertura del Estadio Azteca que está programada para el próximo 28 de marzo. "Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca en 2026". Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El periodista había adelantado la intención de buscar a un oponente top 8 del mundo, y en este caso se concretó la opción portuguesa, que tiene como gran atractivo a Cristiano Ronaldo, quien es catalogado como uno de los mejores futbolistas de la historia. De concretarse, se cumplirá el sueño de muchos aficionados mexicanos de ver en vivo a Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones y actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita.

"CRISTIANO RONALDO JUGARÁ EN EL ESTADIO AZTECA EN 2026" 💣#FSRadioMX | @ruubenrod agradece a Enrique Nieto Junco, por por su labor titánica de conseguir rivales de calidad para la Selección Mexicana.



Además. revela la fecha en la que CR7 inauguran el Estadio Banorte. pic.twitter.com/QwwpO1I4wr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 3, 2025

Este duelo significaría la reinauguración del Estadio Azteca, que se supone, estaría siendo entregado a las autoridades de la FIFA para ese preciso mes del 2026 de cara al Mundial. La idea es que Portugal llegue a México con todas sus figuras, incluido Cristiano Ronaldo, ya que será la última Fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo y El Tri quiere llevar al cinco veces ganador de la Champions League para que sea la "cereza del pastel".

México busca otro rival top 5 del mundo

El periodista Rubén Rodríguez dio a conocer también que en esa misma fecha FIFA el Tri enfrentará a otro oponente de mucho peso, en este caso "un top 5 del mundo", aunque el enfrentamiento será en la ciudad de Chicago.

El segundo juego será con un TOP 5 de Europa y será en Estados Unidos.



CHICAGO es la sede mas cercana a jugarlo. https://t.co/PkVcgJRgda — Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) September 3, 2025

Aclara que "no está cerrado", sin detallar cuál representativo puede ser, aunque las opciones se reducen a Argentina, España, Francia, Inglaterra y Brasil, que ocupan las primeras cinco posiciones. La selección mexicana tiene confirmados 8 partidos amistosos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, donde será anfitrión. Estos encuentros se dividen en 6 durante el cierre de 2025 y 2 más en marzo de 2026, justo antes del torneo.