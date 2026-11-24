Arabia Saudita.

¡Está cerca de hacer HISTORIA! Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre en letras doradas y este martes 24 de noviembre selló un nuevo tanto en su carrera profesional, mismo que acorta su distancia para llegar a los 1,000 goles.

El tanto del portugués llegó en el triunfo del Al Nassr sobre el Al Sadd por 2-1 en su cuarto compromiso de la Champions League de Asia. Además, el partido estuvo marcado por un golazo de chilena de Joao Félix.

El marcador se abrió apenas en el minuto 13 y el encargado de dar apertura fue el mismo Cristiano Ronaldo. El 'Bicho' aprovechó la oportunidad desde el punto penal y mandó a guardar el balón en el fondo de la red.