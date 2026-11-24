¡Está cerca de hacer HISTORIA! Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre en letras doradas y este martes 24 de noviembre selló un nuevo tanto en su carrera profesional, mismo que acorta su distancia para llegar a los 1,000 goles.
El tanto del portugués llegó en el triunfo del Al Nassr sobre el Al Sadd por 2-1 en su cuarto compromiso de la Champions League de Asia. Además, el partido estuvo marcado por un golazo de chilena de Joao Félix.
El marcador se abrió apenas en el minuto 13 y el encargado de dar apertura fue el mismo Cristiano Ronaldo. El 'Bicho' aprovechó la oportunidad desde el punto penal y mandó a guardar el balón en el fondo de la red.
Posteriormente, los visitantes emparejaron el encuentro con el tanto de Mohammed Waad. El Al Nassr no se quedó con los brazos cruzados y en el 52' apareció una joya de gol: Joao Félix se animó una chilena desde los linderos del área y puso el 2-1 definitivo.
¡¡CIERREN TODO, ES EL GOL DEL AÑO!! ¡GOLAZO INFERNAL DE CHILENA DE JOAO FELIX PARA MARCAR EL SEGUNDO DEL AL NASSR ANTE AL SADD! ¡PIDE PUSKAS!📺 La #AFC Champions League, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dDFiUvEdmv— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026
Con este triunfo, el Al Nassr se ubica en el quinto puesto de la Champions asiática con 9 puntos. Su próximo compromiso es ante el Al Hazm (Sábado 28 de noviembre) por la jornada 13 de la Primera División de Arabia Saudita.
A solo 13 goles de llegar a la histórica cifra
Con el gol de este martes, Cristiano Ronaldo alcanzó los 987 tantos en su carrera profesional y está solo a 13 anotaciones de meterse en la historia como máximo goleador. Su más cercano perseguidor es Lionel Messi con 937, 50 de diferencia con el portugués.