Cristiano Ronaldo tomó decisión con Al Nassr: revelan verdadero motivo de su huelga

Arabia Suadita.

Cristiano Ronaldo volverá a vestir la camiseta del Al Nassr en el próximo compromiso oficial del club, poniendo fin a los días de tensión que generaron su ausencia en los últimos partidos. En un principio, distintos rumores apuntaban a un ojo del portugués con la directiva y con el Fondo de Inversión Pública (PIF), principal ente financiero del fútbol saudí, por un trato desigual entre los grandes equipos del país.

No obstante, este lunes el diario portugués A Bola reveló que la raíz del conflicto era más profunda y humana que deportiva. Según la publicación, Cristiano Ronaldo decidió alzar la voz por una situación que afectaba directamente a trabajadores del club, quienes acumulaban retrasos en el pago de sus salarios. La presión ejercida por el capitán habría sido clave para que la directiva del Al Nassr regularizara las deudas pendientes con sus empleados.

El gesto de Cristiano fue interpretado como una clara muestra de liderazgo y compromiso fuera del terreno de juego. Lejos de limitarse a lo estrictamente futbolístico, el astro portugués utilizó su peso institucional para defender la dignidad de quienes trabajan diariamente detrás de escena en el gigante de Riad, una postura que terminó destrabando el conflicto interno.