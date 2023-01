Cristiano Ronaldo fue presentado por el Al-Nassr de Arabia Saudita

“El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad” , fueron las primeras palabras de CR7 en la rueda de prensa.

Y añadió: “No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día e fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera”.

El fichaje de una estrella mundial, con un contrato hasta 2025, es el último episodio de los esfuerzos de la rica Arabia Saudita para posicionarse en el deporte de alto nivel, tras haber recibido la F1, el boxeo o el golf, y comprar el club inglés Newcastle.