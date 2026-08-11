Oficial: Marathón y Juticalpa llegan a acuerdo por Cristian Sacaza

San Pedro Sula.

Cristian Sacaza ya tiene nuevo destino. Marathón confirmó este martes un acuerdo con Juticalpa FC para la cesión de los derechos deportivos del futbolista por un año, equivalente a dos torneos de la Liga Nacional. La salida del atacante estuvo rodeada de polémica luego de que el propio Sacaza manifestara en redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos en el pago del apartamento que tenía contemplado dentro de sus condiciones contractuales.

La polémica que rodeó su salida La salida de Sacaza de Marathón estuvo acompañada por una situación que generó comentarios entre los aficionados. El propio futbolista habría expuesto en sus redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos relacionados con el pago del apartamento que tenía como parte de las condiciones establecidas durante su vínculo con el club. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este punto tomó relevancia porque posteriormente Marathón aclaró en su comunicado que, de acuerdo con el contrato firmado con el jugador, la obligación del club no consistía en proporcionarle directamente una vivienda ni pagarla a su nombre.