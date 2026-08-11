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Oficial: Marathón y Juticalpa llegan a acuerdo por Cristian Sacaza

El delantero estará a prestamo por un año con los canecheros tras su repentida salida del club sampedrano.

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 15:46 -
  • Heber Betancourt
Oficial: Marathón y Juticalpa llegan a acuerdo por Cristian Sacaza

​​​​​​Cristian Sacaza no continuará en Marathón luego de una controversia relacionada con su contrato y supuestos retrasos en el pago de su apartamento, situación que el propio futbolista dio a conocer en sus redes sociales.

San Pedro Sula.

Cristian Sacaza ya tiene nuevo destino. Marathón confirmó este martes un acuerdo con Juticalpa FC para la cesión de los derechos deportivos del futbolista por un año, equivalente a dos torneos de la Liga Nacional.

La salida del atacante estuvo rodeada de polémica luego de que el propio Sacaza manifestara en redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos en el pago del apartamento que tenía contemplado dentro de sus condiciones contractuales.

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La polémica que rodeó su salida

La salida de Sacaza de Marathón estuvo acompañada por una situación que generó comentarios entre los aficionados.

El propio futbolista habría expuesto en sus redes sociales su inconformidad por supuestos retrasos relacionados con el pago del apartamento que tenía como parte de las condiciones establecidas durante su vínculo con el club.

Este punto tomó relevancia porque posteriormente Marathón aclaró en su comunicado que, de acuerdo con el contrato firmado con el jugador, la obligación del club no consistía en proporcionarle directamente una vivienda ni pagarla a su nombre.

Según la institución, la cláusula séptima, numeral cinco, establecía que Marathón debía entregar al futbolista un estipendio mensual destinado para ese fin.

El club aseguró que cumplió "en su totalidad y de manera oportuna" con esa obligación contractual.

De esta manera, la versión expuesta por el jugador y la explicación de la institución generaron una controversia que finalmente terminó resolviéndose mediante un acuerdo entre las partes.

Marathón da por cerrado el caso

Con el nuevo acuerdo, Marathón considera concluido el conflicto y reafirmó su compromiso de cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos de sus futbolistas.

La institución también hizo énfasis en su intención de actuar conforme a la normativa vigente y defender los intereses del club.

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Redacción web
Heber Betancourt

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