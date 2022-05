Cristian Cálix habla de su futuro: sin contrato en Marathón, acercamientos con otros clubes y ¿el Real España de Vargas?

San Pedro Sula, Honduras.

@JuanCa_LAPRENSA Cristian Cálix es uno de los futbolistas que se ha quedado sin contrato en el Marathón. El joven jugador de 22 años asegura que su primera opción continuar en el Monstruo Verde, pero revela que ha tenido acercamientos con otros clubes de la Liga Nacional de Honduras. Cuando se le preguntó si uno de esos equipos es el Real España, el mediocampista ofensivo se echó a reír. Reconoce que le gustaría volver a ser dirigido por Héctor Vargas, con quien tiene una gran relación, pues es el entrenador que lo hizo debutar en la Primera División allá por 2017 vistiendo los colores del Marathón. El jugador olanchano espera poder reunirse con la directiva de los esmeraldas en los próximos días para definir su situación y dice que no ha hablado con el técnico Manuel Keosseian. “No he tenido comunicación con él, estoy esperando, no me han llamado”. Entiende que el club está en una etapa de reestructuración de la plantilla y comenta que se ha enterado de la salida de varios de sus compañeros a través de las redes sociales y medios de comunicación. Cálix revive los difíciles momentos que le tocó pasar por las lesiones, su corto paso en el extranjero con el Atlás de México y el Real Monarchs de Estados Unidos, también habla de la Selección de Honduras y de la llegada de Diego Vázquez al banquillo de la Bicolor.

¿Cómo está su situación contractual con el Marathón? Ahorita estoy sin contrato, todavía no he hablado con ellos. Estoy a la espera para ver que pasa. ¿Ha tenido acercamientos con el equipo para renovar? No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, veré que pasa en el transcurso de la próxima semana. ¿Usted que desea, quiere quedarse en el equipo? Todo mundo sabe que yo soy Marathón, es un sentimiento especial para mí, pero esto es trabajo y a ver que pasa. Tengo una carrera por delante, hay que trabajar para que todas las cosas salgan bien. ¿Lo han llamado otros clubes de la Liga Nacional? Para ser sincero, han habido algunos acercamientos. Tengo que esperar a ver que pasa. ¿Uno de ellos es el Real España? Digo porque ahí está Héctor Vargas quien lo hizo debutar en Marathón... Ja ja ja ja. Mucha gente me ha preguntado porque saben la relación que tengo con el profe, más allá de lo futbolístico me llevo muy bien con él. Aún no puedo revelar nada, la primera opción siempre va a ser Marathón, tengo un sentimiento especial hacia el equipo y voy a esperar.

¿El profe Vargas lo ha llamado para saber su situación? No, todavía no he hablado con él, está muy ocupado porque va a tener un partido muy importante en la final el domingo. Yo me llevó muy bien con él, con su familia, son unas excelentes personas. ¿Le gustaría que lo vuelva a dirigir Vargas? Obviamente que a uno como jugador siempre le gusta estar con los mejores, yo pienso que Vargas es uno de los mejores entrenadores que hay en el país y no es porque yo lo diga, sino porque lo ha demostrado, los números lo avalan. ¿Su familia qué le aconseja? Mi familia siempre respalda la decisión que yo tomo, eso me hace muy feliz porque siempre van a estar ahí apoyándome, me salgan bien o no las cosas. ¿Y del extranjero ha tenido ofertas? No, es muy difícil. Lastimosamente no pude tener la continuidad necesaria, para salir afuera más que todo es la Selección donde más te podes mostrar. MÁS SOBRE CRISTIAN CÁLIX SU PASO POR EL ATLAS DE MÉXICO “Lo tomó siempre por el lado positivo, uno nunca deja de aprender, vas a conocer otros lados donde el fútbol es muy diferente al nuestro y uno experimenta muchas cosas que tal vez que nosotros no tengamos acá todavía como otras culturas, otras canchas, otro nivel”. SU CESIÓN EN EL REAL MONARCHS “Estuve seis meses allá en el Real Monarchs, llegué a un equipo que ya estaba conformado, ya tenían la mitad del torneo. La verdad que yo llegué sin hacer pretemporada, es muy difícil competir así. Yo llegué físicamente mal porque no había podido jugar en Atlas, para mí la base del jugador es hacer una buena pretemporada para realizar un buen torneo”. Después de ese préstamo, volvió al Marathón. “Decidí venirme para acá para tener minutos, luego se vinó la pandemia y las lesiones que es algo que está fuera de las manos de uno, que no quieren que pase porque quería darle lo mejor al equipo y seguir creciendo, eso significa poder jugar”.