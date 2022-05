Fenafuth da a conocer la posible continuidad de Diego Vázquez en la Selección de Honduras y confirma amistosos

Y agregó: “El contrato con Diego está abierto. Los entrenadores dependen de los resultados, confiamos que se haga un buen trabajo y después tomar una decisión con la Comisión de Selecciones. No se cierra la posibilidad a que el contrato se puede ampliar”.

Ambiente

“El ambiente está muy bien. Los jugadores casi todos se conocen, hay nuevas caras y están con toda la ilusión de hacer un buen papel y clasificar a Copa Oro. Es un ambiente bueno, distendido, de regresar a Honduras al lugar donde le corresponde, que se perdió por algunas circunstancias, que es entre los grandes de Concacaf”.

Curazao

“Curazao no es ninguna perita en dulce, es un equipo que ya nos derrotó en Copa Oro con jugadores jóvenes que jueguen en Holanda, por eso se está entrenando en cancha sintética ya que ellos juegan en una. A parte aprovechamos las instalaciones privadas del hotel, son tranquilas y para concentraciones es ideal”.

“Curazao es otra Curazao, todo el fútbol ha evolucionado, inclusive en Centroamérica, Nicaragua por ejemplo no es lo mismo de hace 10 años. No es un equipo fácil, es una selección que ha venido creciendo y que aprovechan esa facilidad de tener raíces holandesas y hacer intercambios, cuentan con 19 jugadores en el extranjero. Entendemos que el Ajax cuentan con jugadores ascendencias de Curazao. El cuerpo técnico está sabido, tratando de mirar el partido y ver cómo se desempeña el equipo, si bien no es la selección completa da una idea para ver los jugadores que tiene”.

Jugadores de la final

“La final de vuelta nos hubiese gustado que fuera el sábado, desafortunadamente es el domingo. Los jugadores que disputan la final se integrarán el lunes y viajarán el martes, tendrán un par de días después para ver a los jugadores”.