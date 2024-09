Courtois revela problema que tuvo con Keylor Navas en Real Madrid

Significativa fue su primera impresión sobre Zinedine Zidane en el Real Madrid, convencido que estaba el belga de que no le iba a dar ni bola y que su preferido era Keylor Navas.

“Cuando llegué, noté que Keylor sentía que estaba invadiendo su espacio. Él venía de ganar tres veces la Liga de Campeones”, señaló Courtois.

Zidane regresó y prefirió al costarricense. Eran los momentos más difíciles de Courtois hasta que una charla lo cambió todo.

“Zidane habló conmigo porque sentía que no nos llevábamos bien y yo le dije que tenía la sensación de que él no me quería. Él me dijo que no, que confiaba en mí y que yo era su portero”, indicó el portero belga.

La sinceridad de estas conversaciones sale a la luz en el documental. Asimismo, se revela porque decidió marcharse Keylor Navas, que es uno de los invitados a la producción de Prime Video. También Luka Modric, amigo personal del tico, da su opinión sobre esa rivalidad.

El portero también habla claro sobre sus visitas al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid: “Entiendo que duele porque ahora estoy con el rival, pero creo que en algunos momentos se pasaron lanzándome las ratas de peluche, la sangre, lo de la placa...”.