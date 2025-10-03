Costa Rica pierde a legionario para partido eliminatorio ante Honduras: ya son tres bajas

San José, Costa Rica.

La Federación Costarricense de Fútbol comunicó este viernes una baja importante en la selección tica debido a una lesión para los partidos de este mes de otubre en la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Se trata del portero Patrick Sequeira quien no podrá formar parte de la convocatoria para los juegos ante Honduras y Nicaragua. Esta decisión se da tras un problema físico que afectó al jugador durante sus recientes compromisos. Ya son tres las bajas.

El guardameta presentó una molestia en el tobillo derecho durante el calentamiento previo al partido entre su equipo, Casa Pia y el Estoril. Esta situación ocurrió justo antes de un juego oficial de torneo que se disputó este mismo viernes, lo que evidenció la gravedad de la lesión.

Esta no es la primera vez que Sequeira sufre problemas en esa zona. El pasado 27 de septiembre ya había padecido un esguince grado I en el tobillo derecho. Por ello, su recuperación requiere atención especializada para evitar mayores complicaciones en el futuro cercano.

El cuerpo técnico del Casa Pía decidió que lo mejor para el jugador fuera continuar su proceso de rehabilitación en Portugal. Esta medida implica que Sequeira no estará disponible para sumarse a la selección durante el mes en curso.

Ante esta situación, la Federación confirmó que el portero no será parte de la lista de convocados para los próximos encuentros internacionales del combinado nacional, y aunque no afecta directamente la planificación del técnico Miguel Herrera porque es el suplente de Keylor Navas, obviamente es una baja sensible.

Se espera que el entrenador Miguel Herrera presente la lista oficial de convocados para los partidos contra Honduras y Nicaragua este sábado, donde se confirmarán los reemplazos de Sequeira y de Santiago van der Putten del Alajuelense y Kenan Myrie, jugador del Saprissa, que son los otros lesionados.