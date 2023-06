Quioto también se pronuncia sobre la polémica en la Selección de Honduras

Luego que la “Panterita” expusiera que varios de los futbolistas que hoy no están en la H es por actos de indisciplina y falta de compromiso para con el país, las reacciones no se han hecho esperar.

Desde Estados Unidos, el experimentado jugador Andy Najar salió al paso y respondió a las declaraciones del atacante catracho.

“Lo vi y hay cosas que estoy de acuerdo con él, otras no las estoy. No debería de hablar de los compañeros, pero de la parte de la indisciplina si estoy de acuerdo”, indicó el jugador del DC United.

Tras estas declaraciones, ahora el atacante y capitán Romell Quioto se sumó para dar su punto de vista sobre los problemas que se han generado en la Bicolor.

“No me puedo alegrar que un colega o alguien en la vida cometa un error y celebrarlo; porque yo también soy humano, me he equivocado y me voy a seguir equivocando”, comenzó d mediante su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: “Lo corrijo y le digo, esto no se hace por esto y por esto. Ya si vuelve a cometer el mismo error, pues ya lo dejo tranquilo y que sea responsable de sus decisiones”.

Al final hizo una interrogante sobre el estado en el que se encuentra la Selección Nacional de Honduras. “Tan mal estamos hoy en día. Aprendamos a ser inspiración para los demás”.

Cabe señalar que Quioto es baja en la escuadra hondureña para la Copa Oro debido a una lesión.