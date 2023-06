Honduras: Rubilio Castillo deja un “recadito” sobre la falta de compromiso

En medio de las polémicas declaraciones de Alberth Elis hablando de la indisciplina de algunos jugadores en la Selección de Honduras y de la falta de compromiso, Rubilio Castillo también ha salido al paso, solo que este lo hizo en las redes sociales.

Elis, en conferencia de prensa este lunes, destapó todo en la Bicolor.

“Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí”.

“Puede ser que el profe o la federación hayan decidido cubrir ciertas cosas, pero si siguen haciendo lo mismo, la selección no va a avanzar. La indisciplina es de un jugador que no es profesional y en lo personal es algo que no me gusta y me duele porque yo si quiero hacer las cosas bien, pero hay otros que no tienen ese compromiso porque no están siendo titulares y eso es algo que hace que todo sea más difícil”, expresó.