Copa Oro: Fenafuth descarta a futbolista y deja al descubierto al Choco

Además, el directivo explicó la situación en la que se encuentra la convocatoria o no de jugadores que no están en la nómina del técnico Diego Vázquez.

RESPALDAN A ELIS

”Todo parte de una convocatoria inicial, uno quiere que estén todos y no que se estén dando este tipo de problemas que por una u otra razón no estará un jugador y eso incomoda en el grupo. No es normal que esté pasando”.

TEMA CHOCO LOZANO

”No te diré si está Antony o no, claro que lo conozco desde hace tiempo, le tengo aprecio, pero solo saquemos cálculo de cuántas convocatorias hemos tenido desde hace años y a cuánta ha venido Antony. Ahí solo es de sacar cuentas y ver lo que se quiere y lo que no, en la mayoría él no ha venido por una u otra razón”

AMBIENTE EN EL GRUPO

”Muy bien y eso me alegra, los que están aquí son los que importan, los que no están se puede decir cualquier cosas. El staff de dar todo por ellos y no desgastarnos por si este vino o no. Tenemos un semestre cargado y ojalá que los que estén aquí se ganen un puesto y así no extrañar a uno que no esté”.

HAY FELICIDAD EN EL PLANTEL

”Tenemos un Alex López que estuvo un tiempo fuera de la Selección y está feliz de estar acá, viene con todo. Tenemos un Jerry que estuvo en mundiales y está feliz de estar acá. Los que fueron convocados están contentos de estar y sacar la Selección adelante”

CONVOCATORIA FINAL

”Mañana tenemos que mandar la lista definitiva a Concacaf, ellos la publican 24 o 48 horas después. No habrá muchos cambios en la lista, ya tenemos los jugadores aquí y si hay será de un jugador, pero los que están aquí jugarán los amistosos y el único cambio por lesión será 24 horas antes del primer partido de la fase de grupo”.

CASO ANDY NAJAR

”Lo de Andy es algo que va a tomar más de 15 días y por lo tanto no va a estar, sin embargo, hoy por la noche visitará al grupo. Él no se recupera para Copa Oro y lastimosamente no lo tendremos por lesión”.