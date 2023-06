Mundialista hondureño visitó a un seleccionado y le llevó un especial obsequio

Y es que Leiva no tuvo la bendición futbolística de debutar en Liga Nacional, pero sí la oportunidad de ser seleccionado nacional en procesos Sub 17, Sub 20 y Sub 22, en donde pudo crear lazos de amistades muy fuertes con futbolistas que ahora son seleccionados absolutos con Honduras.

“Me da envidia de la buena... es un orgullo representar al país, ponerse esa camiseta no todos tienen ese privilegio, portarla y hacer amistades, porque son una familia, es un orgullo y me hubiera gustado estar en la selección mayor”, admitió Jafeth Leiva, quien se afincó en Austin, Texas, hace dos años.

Al exmundialista hondureño se le miró llegar al hotel con algo en la mano y era un par de tenis que le obsequió a Álvarez, quien cuando lo vio, se enfundó en tremendo abrazo con él, dejando evidenciada la amistad que construyeron a base del fútbol.

“Con Jorge Álvarez es con el que más he tenido más comunicación siempre, es un hermano más, un hermano que me dio el fútbol, la familia de él me acogió de buena manera cuando estuve en Olimpia y sí, es con el que más he compartido. Hay muchos, pero es el más especial y tenemos una gran amistad”, expresó.