Entrevista con Maynor Figueroa: su nueva vida, carrera de su hijo y la indisciplina en la ‘H’

Pienso que en la vida es difícil lograr todo lo que uno se propone, sin embargo, hay cosas que uno logra que tampoco imaginó poder alcanzarlas, por ejemplo, me acaba de mostrar las estadísticas de cuántos partidos tengo con la selección, jamás en mi vida me propuse llegar a eso y estar entre los máximos, pero es un logro lindo, es un logro lindo que si no me lo dicen, quizás pase desapercibido, simple y sencillamente me dediqué a disfrutar mi día a día y cada momento, y llegó hasta donde se pudo.

Me hace sudar más que cuando era jugador. Ya lo que pasa y lo que él está haciendo es algo de lo cual uno no puede tener control y ya vivirlo ahora como un aficionado es totalmente diferente, lo estamos disfrutando.

El problema de esto de la vida es que estar esperando algo cuando uno está esperanzado que va a recibir algo y no lo recibe, uno se frustra, entonces yo creo que es mejor vivir la vida. Esperar que algo te puedan dar o que puede haber un reconocimiento, si llega, bienvenido y sino, pues no pasa nada.

Porque ha sido así, antes de comenzar para debutar uno, dar sus inicios, no hubo un cartel, no hubo un anuncio donde diga este va a ser el futbolista que va a jugar por mucho tiempo. Entonces, igual pienso lo mismo que al momento de finalizar a algunos les puede interesar y a otros no, pero lo más importante para mí es saber de que lo di todo.

Nadie sabía que era mi hijo. Como lo has dicho, quizás algunas personas podrán relacionarlo y decir ‘ah, porque es tu hijo no’. No tiene nada que ver eso, es un talento, es un don nato con el cual él ya nació y no únicamente porque el papá es futbolista porque igual la gente me ve y cree que mi padre, que en paz descanse, era el gran jugador y ni siquiera pegarle a una pelota podía.

Por supuesto. Y como lo he hablado con él, el hecho de que no juguemos en la misma posición igual sigue teniendo una ventaja porque como defensa yo le digo cuáles son los movimientos, las cosas que hacen los delanteros de que a uno como defensa no le gusta, algunas veces las entiende, las hace, y otras veces, pues como te digo, están en una edad donde ellos quieren vivir su mundo, su experiencia, donde creen que ellos pueden con lo que ellos piensan y hay que dejarlos también ser ellos mismos.

Hay muchos planes a futuro. Como te lo he dicho, prácticamente fueron 20 años de fútbol y ahorita, pues, quiero dedicarme a lo que es la familia. Comencé ahí con lo que fue el curso de entrenador, pero igual no lo pude culminar por lo que ya sabemos, la parte familiar, que para mí, cuando yo dije dejo esto el fútbol, lo primordial son mis hijos y por tal razón, no lo terminé, pero son los planes. Más a futuro tenemos planes grandes y que es mejor sorprender que estar haciéndolo público.

Justamente ayer Devron García me decía, ‘sentimos ese calorcito, sentimos ese respaldo’. ¿Es esto lo que ocupa realmente este equipo, este grupo?

Es de todos, no es de una sola persona porque al final creo que esto no es algo que de repente una sola persona lo va a cambiar. El que ellos puedan sentirse arropados, que ellos puedan sentirse respaldados, no es de una persona, no es de un exjugador sino que es de todo, hice mi visita de manera amigable, no soy un consejero, es un lugar que fue mi casa por mucho tiempo, independientemente quién esté hoy o quién venga mañana, mientras no me cierren las puertas, ahí voy a estar.

¿Qué crees que está pasando con eso de la indisciplina, jugadores que dicen no a la Selección?

Habría que ver las razones, cuál es el ambiente, cuál es la atmosfera, no sé cuál es la razón, si se ha dado este caso no sé cuál sea la razón del jugador o jugadores que hayan dicho ‘no’. Desde mi punto de vista, cuando me tocó yo siempre tenía ese deseo, a falta de muchos días mi maleta ya la tenía ahí lista, pero los tiempos han cambiado, no sé qué es lo que se vive internamente, no sé qué es lo que pasa. Más allá de hablar del que no está hay que aplaudir al que está y darle ese respaldo y que sepan que están teniendo una oportunidad única y que la Selección para uno cuando está ahí lo es todo.

Fíjate que mucha gente piensa que a ustedes nunca los pusieron contra la espada y la pared, que a Maynor Figueroa el equipo nunca lo presionó, que Maynor Figueroa nunca tuvo que decidir una cosa u otra. Cuéntanos un poco tu experiencia que le pueda servir a otros de esta nueva generación.

Por supuesto, esas situaciones no las vas a vivir una sola vez, eso se vive muchas veces porque obviamente cada quien va a cuidar sus intereses como club, el club es el que te paga y es el que va a cuidar tus intereses por muchas razones, una lesión que te pueda dejar por mucho tiempo, eso es lo que ven los equipos, pero al final uno también se debe a quien le ha dado la oportunidad a uno de mostrarse.

Entonces, cuando esas situaciones se presentan creo que lo más sano, lo más sensato es que eso lo pueda manejar la gente de arriba y darle ese respaldo al jugador y no va abandonarlo porque al final ya se sabe cuál es el deseo del jugador y uno tiene que sentir ese respaldo, tiene que sentir eso de que debe haber un interés donde las cosas se puedan arreglar mediante el diálogo, pero que eso lo hagan los superiores.