¿Temor al arbitraje? Federación de Honduras se pronuncia sobre duelo ante México

Santa Clara California, Estados Unidos.

En la previa del juego de semifinales ante los mexicanos, en la Federación de Fútbol de Honduras no ocultaron la emoción e ilusión por el hecho de estar en esta instancia definitiva del torneo y sueñan con poder ser finalistas.

Su análisis sobre el Honduras vs México

Es un día que hay que disfrutarlo y muy importante para el fútbol de Honduras, es un partido contra la gigante de Concacaf que es México, hay que enfrentarlo con seriedad, con esfuerzo y Honduras va con todo. Estamos contentos de estar en una semifinal.

¿Le preocupa el tema del arbitraje?

No me gusta comentar de eso, esperamos que saque un gran partido, está jugando su pase al Mundial del próximo año, él tiene su responsabilidad, hay que confiar en el trabajo de ellos, ser árbitro no es fácil. Esperamos que salga un partido limpio y que podamos obtener un triunfo para la selección de Honduras.

Rebeldía para reponerse tras el terrible debut del 6-0 ante Canadá

Es importante todo este proceso de la Copa Oro para lo que vamos a enfrentar en septiembre con las eliminatorias, es importante que la selección siga creciendo.

Mostraron una gran madurez tras revertirse ese resultado inicial, esperamos que sea igual hoy, que tengamos la rebeldía para enfrentar este juego a México y clasificar a una final de Copa Oro que no lo hacemos desde 1991. Esperamos en Dios que todo salga bien y sacar un resultado positivo para Honduras.

México es el favorito

Ellos son los gigantes de Concacaf, siempre han sido los grandes del área. Les tenemos respeto, pero es un partido de fútbol, esperamos sacar un buen resultado y que estos muchachos le puedan dar una alegría a todo el pueblo hondureño, que sigamos para adelante.

Es importante para lo que se viene en las eliminatorias. También agradecerle a ustedes los medios por estar pendientes de los muchachos, de la Federación.

Su valoración de la Copa Oro de Honduras

Es buena, claro. Estamos en semifinales y hemos ido creciendo, han salido jugadores buenos, un grupo con mucha lucha y deseo. La vida ocupa de eso para salir adelante.

Lo que significaría para su gestión ser finalista de una Copa Oro

Lo más importante es la selección de Honduras y lo que significa para el país.