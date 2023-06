”Choco” Lozano prefirió ir a Machu Picchu que jugar con Selección de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Reza un dicho que las batallas no se ganan con soldados forzados, y así lo ha entendido el entrenador de la Selección de Honduras, Diego Martín Vázquez, quien dejó fuera de la Copa Oro a un grupo de jugadores rebeldes. Según reveló Alberth Elis, a muchos de ellos se les venía “tapando” la indisciplina y, previo a la Copa Oro, el jugador que militó la pasada campaña en el Brest de Francia recibió el respaldo total de los dirigentes de la Federación de Fútbol. La Bicolor arribó ayer por la tarde a Washington DC, donde tendrá el primer amistoso previo a la Copa Oro frente a Venezuela, mañana a las 6:00 pm en el Audi Field, casa del DC United de la Major League Soccer.

Gerardo Ramos, gerente de Fenafuth y jefe de la delegación que jugará la competencia, no se mordió cuando hizo fuertes señalamientos sobre algunos futbolistas que le dijeron que no a la Bicolor. Uno de los señalados fue el delantero Antony “Choco” Lozano, jugador que ayer fue anunciado como nuevo fichaje del Getafe de la liga española. Ramos fue soltando cada uno de los cabos y explicó con detalles las ausencias de algunos jugadores por lesiones, otros por casos de indisciplina y algunos porque le dijeron que no a la convocatoria. Además, defendió a capa y espada lo que declaró Elis. “Hay indisciplina que no tiene que seguir pasando por más bueno que sea un jugador. Si hace ese tipo de cosas, me alegra o está bien que no esté aquí. Ojalá que después de esto algunos jugadores tomen conciencia y que sean más responsables de sus actos y que lo digan públicamente”, lanzó el lunes pasado la Panterita. Gerardo Ramos lo avaló: “Estoy totalmente de acuerdo con Elis, es un llamado para todo el equipo, la Selección es la mejor vitrina, si hacen un buen papel se pueden definir muchas cosas”, dijo en exclusiva a LA PRENSA.

Luego agregó: “Todo parte de una convocatoria inicial, uno quiere que estén todos y no que se estén dando este tipo de problemas que por una u otra razón no estará un jugador, y eso incomoda en el grupo. No es normal que esté pasando”, declaró. Dardos contra Choco Diego Vázquez estará enviando a la secretaría de Concacaf la lista final de la Selección de Honduras que jugará la Copa Oro este día. En ella no aparecerá el Choco Lozano, jugador que le dijo no a la Bicolor, según se ha conocido. Ramos arremetió contra el jugador, ya que no ha aparecido cuando se le ha buscado para uniformarlo.

Para saber Luego que se confirmara la baja de Denil Maldonado porque el club, Los Ángeles FC no lo prestara, Diego Vázquez llevó al defensor Devron García.

“No te diré si está Antony o no, claro que lo conozco desde hace tiempo, le tengo aprecio, pero solo saquemos cálculo de cuántas convocatorias hemos tenido desde hace años y a cuántas ha venido Antony. Ahí solo es de sacar cuentas y ver lo que se quiere y lo que no, en la mayoría él no ha venido por una u otra razón”, explicó el dirigente de Fenafuth. Mientras los seleccionados se están preparando en Estados Unidos, Choco Lozano disfruta de sus vacaciones en las alturas del Machu Picchu en Perú. Su negativa de ir a la H ha generado molestias al interior de la Bicolor.

“El ambiente está muy bien, y eso me alegra, los que están aquí son los que importan, los que no están se puede decir cualquier cosa. El ‘staff’ debe dar todo por ellos y no desgastarnos por si este vino o no. Tenemos un semestre cargado y ojalá que los que estén aquí se ganen un puesto y así no extrañar a uno que no esté”. Aparte de Elis, Rubilio Castillo, otro de los legionarios que ayer se unió al equipo nacional, lanzó fuertes críticas también a esos jugadores indisciplinados.

Martínez Francisco “El Chelito” Martínez se mostró emocionado con poder jugar la Copa Oro. “Es un sueño para mí, lo venía buscando y se me cumplió”.

“Las cosas pueden o no salir, pero lo que no se debe dejar es el compromiso para mejorar las circunstancias. En lo personal estoy muy feliz en volver a ponerme la H en el corazón. Arriba Honduras”, escribió Rubilio Castillo en su Instagram. Gerardo Ramos siguió tocando otros temas como la baja de Denil Maldonado para los amistosos frente a Venezuela y Barbados. Para esto se convocó a Devron García, zaguero del Real España, que ayer viajó con la Bicolor.

“Depende del técnico si lo va a tomar para la Copa Oro, el equipo no lo quiere prestar para los amistosos, a pesar de que es fecha Fifa. Vamos a esperar hasta mañana, ya que tenemos que mandar la lista definitiva y el técnico es el que va tomar la decisión si lo deja o lo descarta”, agregó Ramos. Junto al Choco Lozano, los otros jugadores que no figuran en esta lista son Luis Palma, que ha sido señalado en el grupo por indisciplina, así como Kervin Arriaga, futbolista del Minnesota de la MLS que ha perdido la titularidad en los últimos meses.