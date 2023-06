Copa Oro: Maynor Figueroa da contundente mensaje sobre el Honduras - México

Luego de compartir instantes bonitos con “La H”, el excapitán de la Selección Nacional, Maynor Figueroa, le dedicó un mensaje bonito a los futbolistas que se preparan para medirse a los aztecas.

“Hola muchachos, ¿cómo están? Un placer saludarles y poder compartir un momento ameno con ustedes y de paso desearle lo mejor de los éxitos en esta Copa Oro”, comenta Maynor en video que compartió Fenafuth.

Añade: ”Sé que todos están acá porque tienen la capacidad, hay un país que los está respaldando y a pesar de muchas situaciones, creo que ustedes son los elegidos para representar a nuestro país. Así que de mi parte desearles lo mejor y vamos a estar ahí apoyándoles”

Figueroa también instó a los jugadores a que lo den todo ante México, selección que tampoco está pasando por un gran momento en la actualidad.

“Siempre me he sentido muy orgulloso, no solo en el momento cuando estuve representándolo como jugador, sino en este momento también como aficionado. Me siento muy orgulloso de mi país, les invito a que lo den todo y que disfruten por sobre todas las cosas que eso es lo más importante”, precisó.