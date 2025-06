Confirmados los cruces de cuartos de final de Copa Oro: fechas, sedes y horarios

Estados Unidos.

Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudita son las ocho naciones clasificadas a cuartos. Sin embargo, Jamaica, el gigante del Caribe, quedó eliminado en la primera ronda.

Junto a los caribeños también quedaron fuera Guadalupe, Trinidad y Tobago, Haití, Curazao, El Salvador, Surinam y República Dominicana. Estas selecciones tendrán su revancha en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, entre septiembre y noviembre de 2025.

Los cruces se definieron de la siguiente manera: Estados Unidos vs Costa Rica, Honduras vs Panamá, Guatemala vs Canadá y Arabia Saudita vs México. De estos cuatro cruces saldrán los cuatro países semifinalistas.