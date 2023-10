César Vigevani: “No tengo ni un mes en el club, no es un fracaso”

“No tengo ni un mes en el club, si considero esto como un fracaso no me puedo dedicar al fútbol, solo tuve ocho días de trabajo con este grupo, para nada lo miro así, para nosotros el objetivo es pelear por clasificar, luego para pelear por un título en este torneo nos falta trabajo”, explicó.

César Vigevani, entrenador del Motagua, cree que la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana 2023 no es “un fracaso” pues considera que no tiene ni un mes en el club azul.

Al Motagua ahora solo le queda la posibilidad de disputar el repechaje donde buscará clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que ya aparecen los equipos mexicanos y de la MLS.

“Creo que hasta el primer gol era un partido muy cerrado, que no había pasado mucho, nosotros no encontrábamos los espacios y luego un error y el partido se abre, errores que por ahí en esta fase no lo puedes tener, pero bueno, ya está, hay que darle vuelta a la página rápido, nosotros en esta competencia todavía no estamos fuera, tenemos un repechaje, tenemos un partido importante el sábado y después por suerte tendremos muchos días trabajar, que no los he tenido desde que llegué, por lo menos nueve o 10 días para trabajar con el equipo, ajustar y llegar lo mejor posible a este repechaje, hay que trabajar mucho en este equipo”, comentó.

Vigevani habló de los errores que se cometieron frente al equipo panameño y reveló que hablará con sus jugadores sobre eso.

“Nos costó por diferentes temas que hay que trabajarlos, lo voy a hablar bien con los jugadores, pero bueno es producto de un trabajo que lleva tiempo, también para nosotros conocer a cada jugador en determinadas situaciones, es para nosotros también un aprendizaje, tenemos que sacar todas las conclusiones de este partido, sobre todo porque la liga no te deja respiro, tenemos que jugar el sábado un partido importante y después tendremos muchos días para trabajar. Hemos sacado muchas conclusiones”, reconoció.