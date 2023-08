Copa Centroamericana: Troglio confirma cuatro bajas del Olimpia ante CAI

Las bajas para el debut

“Tenemos a Jerry Bengston afuera tras un golpe que sufrió ante Motagua, estaría ya el fin de semana ante Real España. Elvin Casildo todavía no está al 100%, tampoco contamos con Juan Pablo Montes y Kevin López (pubalgia). Si no juega Bengston, lo hace Arboleda que terminó siendo determinante en el campeonato. Si no juega Kevin López, tengo a Pinto o Edwin Rodríguez. El equipo tiene variantes y estamos en condiciones de jugar para ganar, no hay excusas”.

¿Cómo están Bryan Moya y Jonathan Paz tras no viajar a la pretemporada?

“Moya y Paz deben de estar mejor físicamente que los otros ya que no viajaron, descansaron más, entrenaban en un campo de grama normal, mientras nosotros jugábamos un día y después viajábamos ocho horas en bus para jugar el día siguiente. La verdad es que admiro a los jugadores hondureños, por eso cuando los critican yo me vuelvo loco ya que ellos son muy humildes. Un equipo argentino se revuelve o no acepta eso, mientras que acá son humildes y se la bancan, han respondido de una buena manera”.

¿Está Olimpia obligado a salir campeón de este torneo?

“A nivel centroamericano tenemos la obligación de salir campeón como la tiene Saprissa, Alajuelense, Motagua, Comunicaciones... si no lo ganás serás críticado, pero no es como la Concachampions que vas con insuficiencia previo a competir. Pensamos que tenemos la obligación de pelear los dos títulos y hay que soñar con ganarlos”.