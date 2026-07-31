Conmebol aparece y lanza contundente comunicado tras plan de FIFA: hace petición

Buenos Aires, Argentina.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó este viernes que inició "un proceso de consultas" entre sus miembros ante la propuesta de la FIFA de crear una filial que comercialice la Copa del Mundo, un proyecto que la Concacaf, la confederación asiática (AFC) y la UEFA ya rechazaron. En el marco de una comunicado oficial titulado "Primero está el fútbol", el ente regulador del fútbol a nivel sudamericano se pronunció por primera vez y también pide a la FIFA más información sobre su propuesta en relación con el proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise). El órgano que preside Alejandro Domínguez y que agrupa a las diez federaciones sudamericanas afirmó que su prioridad "será siempre el fútbol" y que, "en cumplimiento de sus procedimientos institucionales", emprendió consultas "y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar" la propuesta de la FIFA "con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Con ese objetivo, la Conmebol solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto", continuó la nota. Además, la organización deportiva con sede en la ciudad paraguaya de Luque, indicó en su comunicado que "continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración" en aras de ayudar al fortalecimiento del fútbol en el mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia". "El fútbol siempre está primero". Asimismo, "la Conmebol hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", concluyó la entidad que preside Alejandro Domínguez en el comunicado.

Comunicado CONMEBOL - Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026