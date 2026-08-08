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Comunicado: El mensaje del Barcelona a Messi tras el fallecimiento de su padre

El Barcelona apareció y dejó un mensaje a su leyenda tras confirmarse la muerte de su padre, Jorge Messi.

Comunicado: El mensaje del Barcelona a Messi tras el fallecimiento de su padre

Barcelona compartió un mensaje a través de un comunicado tras la muerte de Jorge Messi.
Barcelona, España.

El presidente y la junta directiva del FC Barcelona han expresado en un comunicado su pésame por la muerte este Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del club azugrana Lionel Messi, que falleció este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina).

"El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.

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La entidad azulgrana ha agradecido "el compromiso" de Jorge Messi con el club "por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolista de su hijo Leo".

Jorge Messi fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

Comunicado del Barcelona

"El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi.

El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo.

Descanse en paz".

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Redacción web
Agencia Efe/Redacción La Prensa

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