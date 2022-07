Presidente de la Comisión de Arbitraje se confiesa: Ausencia de Melissa Pastrana, castigo a Héctor Rodríguez y árbitros reprobados

El tema arbitral se ha vuelto una papa caliente no solamente en Honduras, sino a nivel mundial, donde muchos se han visto en situaciones incómodas por la poca participación o marginamiento.

En la Liga Nacional en los últimos años se han presentado varios reclamos de árbitros que se han sentido perjudicado por la Comisión de Arbitraje o no comparten las decisiones de este ente deportivo.

Las últimas polémicas que se han presentado son los reclamos de Melissa Pastrana y el castigo de Héctor Rodríguez, dos árbitros que han tenido gafete FIFA, pero que se consideran afectados.

Ver: Melissa Pastrana se siente marginada y hace señalamientos

Diario LA PRENSA ha podido hablar con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Óscar Velásquez, quien tomó a bien explicar la situación que vive el arbitraje bajo su mandado y las dos situaciones de estos silbantes.

¿Cómo van los trabajos de la Comisión de Arbitraje previo al inicio del torneo Apertura?

Estamos trabajando desde que concluyó el torneo Clausura, solo hubo un espacio de dos semanas y luego iniciamos los trabajos de preparación pensando en este Apertura. Los árbitros han sido preparados física y técnicamente.

¿Con las pruebas físicas cómo les fue a los árbitros?

Ya fueron realizadas y se hicieron en tres grupos: uno que es Pre primera que están en proceso y a las puertas de debutar, son 40 entre centrales y asistentes.

¿Ningún árbitro reprobó la prueba?

Tuvimos tres inconvenientes con tres árbitros de la Liga Nacional que tuvieron problemas de salud. Uno salió positivo por Covid.

¿Podemos conocer los árbitros que reprobaron?

Álex Morazán que tuvo problemas de salud, Orlando Hernández también y Marvin Ortiz de Tocoa. Cuando estén bien les haremos la prueba física nuevamente.

¿Cómo valora su gestión en la Comisión de Arbitraje?

Uno de los objetivos que tomamos en el 2019 fue poder llevar por primer vez un árbitros a un mundial masculino y se logró. Le dimos a Said Martínez y a su equipo el apoyo. Esperemos que llegue bien, tenga participación.

¿Ha cambiado el arbitraje desde que usted dirigía?

Los tiempos van cambiando, hay más exigencias y en algunas cosas se ha mejorado, otras hay que meterle más. Antes había más disciplina y teníamos esa consideración a nuestras autoridades y no estábamos en contra de ellos; sino que solo nos preparábamos. En la parte técnica hay mayor exigencia ahora, no deben tener caries, sin problemas de vista, el peso, índice de masa corporal.

TEMA MELISSA PASTRANA

¿El tema de Melissa Pastrana cómo está?

A veces uno se sorprende cuando las personas dan declaraciones y realmente uno no entiende por qué dice eso si no son así. Melissa es una excelente árbitro, no me queda duda y cuando fuimos compañeros tuvimos una buena relación, no tuvimos problemas.

¿Nunca fueron amigos o sí?

Éramos compañeros de arbitraje, no teníamos una amistad, ya que con los amigos se comparte un café o cosas así. En el arbitraje lo que tenemos es compañerismo y cada quien sabrá si tendrá un amigo. Aquí la valoramos a ella por su gran esfuerzo y todo lo que ha logrado con méritos a nivel nacional e internacional.

¿De dónde cree usted que surge la postura de ella?

Me sorprende y vamos hablar específicamente de este semestre porque anteriormente había tenido problemas de salud y ha sido inconsciente en cosas se le salen de las manos a ella. A inicios de año se hacen valoraciones físicas y ella se reportó que tenía un problema de salud.

¿Presentó las pruebas médicas?

Ella envió vía correo electrónico y dice que no se iba a someter a las pruebas físicas y que el médico le dijo que no podía someterse a esfuerzos físicos, pero ella solamente mandó un correo, pero no presentó constancia médica, sino que se limitó a mandar el correo a la Comisión.

¿Se perdió la prueba física entonces?

Todo árbitro que quiere estar en una lista privilegiada para dirigir en Primera División o Ascenso debe someterse a esa prueba física y si la pasa puede participar, pero en este caso Melissa no pudo realizarla por los motivos que ella expuso y después de un tiempo le preguntamos si estaba en condiciones de hacer la prueba física e igual puso la negativa.

¿Melissa tuvo una segunda oportunidad?

Fue el 24 de marzo que se le preguntó, ya que vimos que salió a República Dominicana a un participación y al venir le dimos un tiempo y le consultamos para darle participación en los torneos locales, pero ella contestó que su prioridad era el campo internacional y no estaba en condiciones para prepararse para una prueba física y nosotros respetamos su decisión en ese aspecto.

Ella habla que existe machismo en la Comisión, ¿Es cierto eso?

La verdad que no entiendo, acá no tenemos esa situación y respetamos el género. Aquí no importa el género, pero si tiene la capacidad y se lo gana, se le da lo que corresponde. En esta Comisión se le ha dado el apoyo al arbitraje femenino y en nuestra gestión hemos impulsado varias mujeres y Merlin Soto es un ejemplo de ello, ya obtuvo su gafete internacional, también Vivian Herrera, Lourdes Noriega y les hemos dado oportunidad.

¿Mientras Melissa no haga la prueba física no podrá participar en la Liga Nacional?

Cualquier árbitro si no se somete a una prueba física y si no la pasa no puede ser considerado. Ahorita se hicieron pruebas de control de UNCAF y de inscripción para el nuevo gafete 2024 y todos los árbitros internaciones se sometieron en mayo, ella (Melissa) también y ahorita en junio se hicieron pruebas de inscripción; primero las mujeres y después los hombres. Estas les sirve para inscripción y para el torneo. En el caso de Melissa esa le sirve para el torneo a pesar que es prueba de mujer, pero hemos hecho una excepción con ella y en contra del reglamento. No así Shirley que se somete a pruebas físicas con tiempo de hombre y ella participa a nivel internacional, pero si Melissa quiere hacerlo, debe tener una prueba con tiempo de varones.

¿La prueba de control la hizo Melissa y podría dirigir en este torneo Apertura?

Esa prueba de inscripción o control a los árbitros internacionales se las valemos para el torneo local, pero ya para el otro torneo en enero que no hay prueba de control, se hace una prueba local y ahí si se debe someter. Para este torneo Melissa puede ser nominada porque hizo esa prueba de inscripción y de control.

¿No hay marginamiento como menciona Melissa?

No, aquí eso no va. Es de cumplimiento de algunas exigencias que a aparte de las pruebas físicas, los árbitros están en charlas técnicas para evaluar los trabajos del fin de semana. Esto es como un jugador que no entrena en la semana, no debe esperar ser titular el fin de semana solo que en otra área y ellos lo saben. Llegar tarde a una reunión técnica conlleva a una sanción.

¿Las convocatorias son por escrito o vía chat?

Es notificación por escrito por un grupo para no estar mandando personal y hay un grupo en los que oficial todos los de Liga Nacional, Liga de Ascenso y Reservas; ahí es donde se les gira las convocatorias y ellos deben de cumplir.

TEMA HÉCTOR RODRÍGUEZ

¿Qué pasó con el tema de Héctor Rodríguez?

El problema de Héctor es que el torneo pasado y específicamente en la jornada ocho, él mandó una nota en la que decía que no podía seguir con sus actividades arbitrales por asuntos personales. En ese momento como Comisión estábamos realizando nombramientos y él iba nombrado, pero al recibir su notificación, él mandó esa nota. Nosotros nos quisimos comunicar con él inmediatamente, pero no tuvimos respuesta y su celular sonaba apagado, luego lo hicimos vía WhatsApp y nos dijo que ya estaba el Estados Unidos y eso fue una un abandono a sus funciones.

¿Luego no volvieron a tener comunicación?

Él se fue tres meses y medio, estuvo inactivo aquí en Honduras y la filial es como el equipo de los árbitros y deben estar cumpliendo. Él no lo estaba haciendo y por eso no fue seleccionado. Una vez que se active con su filial, él será seleccionado, no es que fue expulsado, sino no que no fue seleccionado.

¿No fue tomado en cuenta para este torneo?

Correcto. Este torneo y si él vuelve a su actividad y las calificaciones le avalan, él puede regresar.

¿El perderse la prueba física lo deja fuera de este torneo Apertura y clausura?

Definitivamente él no podía ni ir a realizar la prueba física, él no estaba elegido simple y sencillamente porque no estaba activo, se fue a los Estados Unidos y dicen que estaba dirigiendo partidos de fútbol, pero la razón primordial es que abandonó sus funciones y aquí habían otros árbitros que se estaban preparando para estar en el grupo selecto.

¿Si los árbitros dirigen en ligas burocráticas o torneos son castigados?

Para los árbitros federados en pleno torneo no pueden hacerlo y si lo quieren hacer fuera de torneo, ellos deben solicitar un permiso a la Comisión. Uno entiendo que hay dificultades económicas, pero si está seleccionado debe cumplir con las normativas.

¿Se les ha dado permiso a otros árbitros?

Lo ha hecho Melvin Matamoros y lo hizo en pleno campeonato con boleto en mano y se le dijo que si se iba perdía el resto del torneo porque se le necesitaba. Estos procedimientos son posibles siempre y cuando se hagan de la forma correcta, pero en medio de un torneo no, ya en tiempo libre se puede ir a dirigir un partido o de vacaciones para ir a trabajar si quiere.

¿No hay tiempo definido para el regreso de Héctor Rodríguez?

Eso depende de él, pero este torneo él no podrá, es un árbitro de mucha experiencia y dirigí con él una final de Liga de Campeones en México. Es un excelente árbitro y persona, lo conozco bien y él sabe de la forma que puede retornar.

¿Han hablado con él o solo se le notificó por escrito su suspensión?

Él mandó una nota diciendo que ya estaba aquí en el país y nosotros como Comisión le mandamos la nota en la que se le explica que él por los próximos dos torneos no iba ser seleccionado.