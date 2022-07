En junio del 2021 llegó con grandes expectativas al Real España, pero dos años después, Ilce Barahona espera llegar a un acuerdo con la directiva del club para ponerle fin a su etapa como jugador de la máquina.

En charla con Grupo OPSA, el volante catracho reveló su deseo de cambiar de club para este nuevo Torneo Apertura 2022-2023 debido a la poca participación que ha tenido en el club aurinegro.

“No seguiré. Estoy tratando de llegar a un acuerdo para rescindir contrato y si no aceptan me iré a préstamo”, señaló rotundamente el que fuera seleccionado nacional a nivel Sub-23 y selección adulta.

Ilce tiene dos años de contrato con Real España, pero indicó que espera llegar a un acuerdo con los directivos del club sampedrano para convertirse en agente libre: “El único problema es el arreglo de la relación de ambas partes, queremos rescindir pero no se ha dado el arreglo”, dijo.

El futbolista de 23 años de edad puntualizó que Héctor Vargas les informó a varios jugadores que no iba a contar con ellos para esta nueva temporada y como consecuencia espera salir de la institución para tener más minutos.

“El profe habló con varios compañeros que tenía un plantel muy extenso y que era muy difícil que sumáramos minutos. También es decisión mía tratar de salir por temas que por el momento quiero omitir, pero veremos que pasa si se llega a un acuerdo de rescisión o me voy a préstamo”, detalló.

¿Porque considera que no pudo tener el éxito deseado en el club aurinegro?, se le consultó al jugador porteño a lo que respondió: “Tanto como en la vida como en el fútbol hay altas y bajas creo que la poca participación y la pérdida de confianza son factores, pero eso se recupera queda trabajar y luchar por mis sueños.”