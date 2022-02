Comisión de Arbitraje defiende a Saíd Martínez tras la polémica del Motagua-Victoria y lanza una amenaza

Vázquez denunció que la decisión de Saíd fue externa a la cuarteta arbitral. ‘‘Me cuesta bastante analizar que aquí hay un error de procedimiento terrible porque en nuestra liga no tenemos VAR. No estamos diciendo si la pelota entró o no... el línea dijo que era gol, Said lo cobra dos veces, lo llaman de afuera y anulan un gol’’, declaró.

El técnico podría ser castigado por las declaraciones. ‘’Le avisan por el comunicador y anula el gol, una cosa de locos... Walter López estaba mirando para afuera a ver qué le decían, el procedimiento es que estamos denunciando, no podés cobrar dos veces el gol y que te llamen de afuera y anularlo, esas cosas sí molestan. Estamos demandando, puede haber errores humanos, pero el línea no puede estar todos los partidos mirando afuera para ver qué le dicen, lo anularon de afuera, señores. Alguien estaba mirando de afuera y dio la orden que anulara después de que lo cobró dos veces, eso no puede ser, igual ganamos el partido, pudimos hacer el otro gol, lo que pasa que los que ganaron todo lindo pero no, nosotros no nos olvidamos. El gol tendría que ser cobrado, no puede ser hermano...’’.