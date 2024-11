Columna de opinión de Nelson García: “México no renuncia a su gran aliado: la altura”

¿Por qué no escogen Guadalajara, Mazatlán, León o Monterrey como sedes, que son ciudades donde no impacta tanto la altura? Si tanto pregonan el juego limpio y que son inmensamente superiores, ¿por qué pasan de jugar de Ciudad de México a 2,240 metros sobre el nivel del mar y llevan a la ‘H’ a jugar a una altura superior a los 2,600 metros en Toluca ?

Al margen de la agresión y sin el ánimo de crear fisuras con México , el trato que le están dando los aztecas a Honduras no es bueno. Cómo es posible que por presiones de periodistas, principalmente de mexicanos, que calificaban de inhumano que se jugara de día y a altas temperaturas en San Pedro Sula , se pasó a jugar de noche y ellos no renuncian al factor altura como aliado.

Así estamos, o mejor dicho, así nos tienen: les ganamos y no nos dan mérito, los complacemos y ya no jugamos arriba de los 35 grados por las tardes, sino que a 25 por las noches; su fútbol es multimillonario y el nuestro pobre y aún así nada les complace. El estadio Morazán aguantó 72 horas de lluvia y la cancha funcionó perfecto pese a que anunciaban que se iba a jugar en un chiquero. Por eso duele que ese vago agrediera a Aguirre y les diera insumos para que nos minimizaran aún más.

Nos tratan de que no existimos, de que no somos nadie, y su entrenador viene y responde insulto por insulto a los aficionados, les saca el dedo e increpa a nuestros jugadores permanentemente a orillas de la cancha. La Fenafuth le pide perdón a México y al ‘Vasco’ por el acto violento, reprocha ese incidente, pero tambien solicita un castigo para Aguirre por su postura y como respuesta nos tildan de tercermundistas.

Es inaudito que en un partido de alto riesgo como el del viernes pasado no se hayan tomado medidas de seguridad tan elementales como la de no vender cervezas y refrescos en lata.

También es increíble que se cierren las calles adyacentes al estadio a las 8:00 am, se informe con gran pompa que se van a implementar siete anillos de seguridad, se designen centenares de policías para resguardar a los protagonistas del espectáculo y no hagan algo tan sencillo, elemental y disuasivo como es que los agentes miren hacia las graderías para vigilar el comportamiento de los aficionados en vez de mirar el partido.

Se sabía de antemano que el cóctel era explosivo: menosprecio de la prensa mexicana, un estadio pequeño como el Morazán y venta de cervezas, lamentablemente no se tomaron las medidas del caso, incluso se le agregaron dos hechos más que volvían ese cóctel más peligroso e incendiario: que vendieran el líquido en lata y no en vasos de cartón y la actitud desafiante de Javier Aguirre que llegó a pelear al tú por tú con el grupo de energúmenos que le quitaron brillo a la fiesta.

El veto al Morazán es inminente. Ahora hay que tomar medidas para que no nos pase lo mismo con el estadio Nacional Chelato Uclés y trabajar de inmediato en la remodelación del Olímpico para no dar más ventajas en la eliminatoria. Fenafuth, ya no actúen como principiantes, hagan su trabajo, seamos responsables, luchemos contra los antisociales para que no nos vuelvan a arruinar otra fiesta y unámonos los 10 millones de hondureños para que la ‘H’ esté en el Mundial 2026.