Portugal y Cristiano, avisados: Colombia confirma su convocatoria para el Mundial 2026

Bogotá, Colombia.

El centrocampista James Rodríguez, del Minnesota United, y el delantero Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial de 2026, una convocatoria sin sorpresas en la que aparecieron los jugadores que Néstor Lorenzo suele llamar.

"Quiero agradecer a todos los muchachos y jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque", expresó Lorenzo este lunes en una conferencia de prensa en Bogotá.

Además de Rodríguez y Díaz, a Colombia la representarán en el Mundial otros habituales del equipo como los centrales Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Yerry Mina; los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica; los centrocampistas Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Jhon Arias, y el delantero Jhon Córdoba.

Las únicas ausencias sonadas son de jugadores que estuvieron en el proceso, pero no eran titulares como el central Yerson Mosquera, del Wolverhampton, y el delantero Rafael Santos Borré, del Internacional, a quien, reveló Lorenzo, fue difícil comunicarle la decisión porque "le ha aportado mucho a la selección".