Copeco advierte: este será el clima durante el Honduras vs. Costa Rica

San Pedro Sula.

Según el pronóstico, con detalles que Copeco ha anunciado, la temperatura oscilará los 27 grados centígrados, idóneo para que el partido se desarrolle a alto nivel, pero la temporada lluviosa en el país ha dejado tormentas eléctricas que podrían afectar el desarrollo del evento. La humedad sería del 86% en el Estadio Morazán, sede del clásico centroamericano.

Tormentas eléctricas podrían presentarse durante el partido eliminatorio entre las selecciones de Honduras y Costa Rica este jueves en San Pedro Sula .

Este duelo podría significar para Honduras y Costa Rica el boleto mundialista. Si Honduras derrota a los ticos, se encumbraría en el primer sitio del grupo C y dejaría a su rival histórico en una situación casi irreversible en el grupo. Si los costarricenses suman en San Pedro Sula, se recuperarían de su lento inicio, con dos empates (ante Nicaragua como visitantes y como locales contra Haití).

Honduras inició el camino mundialista empatando contra Haití en Curazao y con una victoria en Tegucigalpa ante Nicaragua.

Ambas selecciones llegan al clásico de fútbol centroamericano con algunas variantes en su plantilla con el objetivo de clasificarse de manera directa para el Mundial de 2026, lo que logrará el equipo que finalice en el primer lugar al cierre de la eliminatoria.

"Será una final", dijo Edrick Menjívar, portero de Honduras, y sobre la opinión de algunos de sus compañeros de que los ticos son favoritos, señaló que "los niveles se han equilibrado" y que el partido "será muy difícil".