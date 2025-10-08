Honduras con sorpresas: el 11 de Rueda para ganarle a Costa Rica y acercarse al Mundial 2026

"Ayer adelantamos bastante, vamos a hacer una última evaluación haremos una última evaluación. Tenemos un jugador con una pequeña molestia. Por fortuna, la resonancia que se le hizo esta mañana no arrojó ningún daño delicado, pero esperamos evaluarlo, mirar que decisión tomar para encarar este partido. Es la nómina que ha venido jugando estos últimos partidos", dijo Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa.