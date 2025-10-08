Honduras con sorpresas: el 11 de Rueda para ganarle a Costa Rica y acercarse al Mundial 2026

La Selección de Honduras se mide contra Costa Rica en la tercera jornada de las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 y Reinaldo Rueda presentará sorpresas en la alineación titular.
Las selecciones de Honduras y Costa Rica se enfrentan en el estadio Morazán, ubicado en el centro de la ciudad de San Pedro Sula y con una capacidad para 18 mil aficionados.
La Selección de Honduras llega como líder del grupo C con 4 puntos, es seguido por Haití y Costa Rica con 2 unidades, mientras que Nicaragua solamente tiene un punto.
"Ayer adelantamos bastante, vamos a hacer una última evaluación haremos una última evaluación. Tenemos un jugador con una pequeña molestia. Por fortuna, la resonancia que se le hizo esta mañana no arrojó ningún daño delicado, pero esperamos evaluarlo, mirar que decisión tomar para encarar este partido. Es la nómina que ha venido jugando estos últimos partidos", dijo Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa.
PORTERO: Edrick Menjívar tiene toda la confianza de Reinaldo Rueda y no se mueve. Es la garantía en el arco de la Selección de Honduras.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar es el motor por la banda derecha, el futbolista de 33 años vive su última eliminatoria con Honduras.
DEFENSA: Getsel Montes ha estado en el proceso con Reinaldo Rueda y quiere responder al 100% en la nueva exigencia. El espigado central es muy conocido en Costa Rica.
DEFENSA: Luis Vega se perfila en la zaga ante las bajas por lesión de Denil Maldonado y Julián Martínez. El defensa de Motagua estuvo ausente en los partidos de septiembre por decisión técnica.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales es el amo de la banda izquierda de la Bicolor, de los mejores legionarios en la presente temporada por sus actuaciones en la MLS.
MEDIOCAMPISTA: Deybi Flores está acostumbrado a la titularidad en la Selección de Honduras, es el candado en el centro del campo.
MEDIOCAMPISTA: Por la baja de Edwin Rodríguez, el volante Jorge Álvarez se abre el paso para ser de la partida contra los ticos.
MEDIOCAMPISTA: Kervin Arriaga vuelve a la Selección de Honduras, el único centroamericano en el top-3 de las ligas de Europa será titular en el estadio Morazán.
EXTREMO: Romell Quioto está en el plan de Reinaldo Rueda que piensa seguir con dos extremos por ambas bandas, uno de ellos es el Romántico.
EXTREMO: Además, las actuaciones de Luis Palma en Polonia durante las últimas semanas han sido destacadas y llega en ritmo ascendente. Su presencia no se discute contra Costa Rica.
DELANTERO: Jorge Benguché completará el eje de ataque de Honduras. El delantero olimpista está enrachado con el gol y Rueda quiere que lo transmite frente a Costa Rica.
SUPLENTE: Antony 'Choco' Lozano es la confianza total para Rueda, en estos momentos no entraría en el 11 titular, pero una sorpresa no se descarta.
SUPLENTE: Alexy Vega anotó en el pasado juego ante Nicaragua y su presencia ante los ticos no se discute, pero todo apunta que será suplente.
SUPLENTE: Yustin Arboleda es de los delanteros con mayor presencia en la Bicolor, mete garra y compromiso aunque tenga pocos minutos en la cancha.
SUPLENTE: Alex López volvió a la convocatoria de Honduras y su experiencia será fundamente a la hora de medirse a los ticos.
SUPLENTE: Carlos Pineda también toca las puertas para una titularidad, responde cuando ingresa y se vuelve en un jugador que aporta solución.
SUPLENTE: Marcelo Santos gana puntos en la zona baja, su polifuncionalidad se destaca por los entrenadores y en la defensa puede aportar mucho.
SUPLENTE: Rigoberto Rivas vuelve a la Selección de Honduras y puede ser una de las opciones para entrar de cambio ante Costa Rica.