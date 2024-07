La desagradable escena del presidente de la AFA en Copa América: dio insólita explicación

“Jajaja estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, escribió en su perfil oficial.

Una respuesta que no dejó tan convencidos a muchos argentinos que siguieron criticando al presidente de la AFA por esta peculiar situación que se vivió en esta Copa América 2024 en la que la Albiceleste nuevamente está en la final.