¿Lo busca Olimpia y Motagua? "Chelito" Martínez reacciona y deja mensaje

San Pedro Sula, Honduras.

Francisco el "Chelito" Martínez se ha convertido en un pilar de Marathón desde su llegada y en el último torneo Apertura 2025-2026 fue sólido en el mediocampo dirigidos por el entrenador, Pablo Lavallén.

El "Chelito" Martínez se vio afectado grandemente por el golpe de perder la gran final contra el Olimpia (global 3-2) y en una carta llena de nostalgia se disculpó con los aficionados.

A sus 33 años el jugador que llegó en 2022 al Monstruo Verde procedente del Pumas de la Liga Mayor en ese momento y desde entonces es uno de los más queridos por la noble afición verdolaga.