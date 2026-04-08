Champions League: Golazo de Julián Álvarez castiga al FC Barcelona tras expulsión

Barcelona, España.

El delantero argentino Julián Álvarez volvió a demostrar su calidad en el máximo escenario del fútbol europeo al firmar un auténtico golazo que abrió el marcador en el duelo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En un partido cargado de tensión, dramatismo y decisiones polémicas, la jugada que cambió el rumbo del encuentro llegó en un momento clave. A los 43 minutos, el conjunto blaugrana sufrió un duro golpe tras quedarse con diez futbolistas luego de la expulsión del joven defensor Pau Cubarsí, quien derribó en una acción de último recurso a un rival del conjunto colchonero. La jugada generó controversia y tuvo que ser revisada por el árbitro central mediante el sistema de videoarbitraje, que terminó confirmando la tarjeta roja.

Apenas unos instantes después, el Atlético encontró la oportunidad perfecta para capitalizar su superioridad numérica. El encargado de ejecutar el tiro libre fue Julián Álvarez, quien no dudó en asumir la responsabilidad en un escenario de máxima exigencia. Con una ejecución magistral, el argentino sacó un potente derechazo que tomó una trayectoria perfecta, superó la barrera y se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al guardameta Joan García. Era el minuto 45. El gol fue un verdadero golpe anímico para el Barcelona, que pasó en cuestión de segundos de competir en igualdad a verse en desventaja tanto en el marcador como en número de jugadores. Para el Atlético de Madrid, dirigido por el estratega argentino Diego Simeone, la anotación significó una inyección de confianza y un premio inmediato a su insistencia.