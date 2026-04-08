Barcelona vs Atlético de Madrid, EN VIVO hoy en Champions League

Barcelona, España.

El Spotify Camp Nou es el escenario este miércoles del quinto duelo de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que inician el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Champions League, en el que el conjunto azulgrana se encomienda a su fortín para tomar ventaja en la eliminatoria.

Sigue los detalles del Barcelona vs Atlético en Champions

SEGUNDO TIEMPO // Barcelona 0-2 Atlético de Madrid

MINUTO 69 -- ¡GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! Alexander Sorloth define de primera tras centro y sella el 0-2 en el Spotify Camp Nou.

MINUTO 58 -- ¡¡SE LA PIERDEN!! Cabezazo hacia atrás de Gavi que cruza toda el área; ni Koundé ni Dani Olmo pudieron cerrar la acción.

MINUTO 52 -- ¡¡AL POSTEEEEEEE!! Marcus Rashford cobra de tiro libre y el balón termina pegando en el travesaño.

MINUTO 49 -- Pase extraordinario de Lamine Yamal que le queda a Rashford: el inglés se quita la marca de Musso, pero no logra definir de la mejor manera.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL CAMP NOU

MINUTO 45 -- SE AGREGAN CUATRO MINUTOS

MINUTO 44 -- ¡GOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID! ¡Al ángulo! Julián Álvarez se destapa con golazo de tiro libre y el Atlético de Madrid se pone a ganar ante el Barcelona en Champions.

MINUTO 43 -- ¡¡BARCELONA SE QUEDA CON UNO MENOS!! Cubarsí ve la tarjeta roja y deja a los azulgranas con 10 jugadores.

MINUTO 41 -- Cubarsí se baja a Giuliano y los jugadores del Atlético piden la expulsión. El árbitro se va a revisarla al VAR.

MINUTO 30 -- Barcelona no encuentra la ruta del gol y el Atlético resiste en la primera etapa.

MINUTO 17 -- Marcus Rashford había anotado para el cuadro azulgrana, pero el juez anuló la jugada por fuera de juego antes del centro.

MINUTO 15 -- Barcelona está perdonando en ofensiva y mete presión a la salida del Atlético.

MINUTO 13 -- ¡¡UUUUUFFFFF!! Rashford remata de volea y Lewandowski no logra desviarla. Se escapa una gran oportunidad.

MINUTO 9 -- Joao Cancelo se anima con un disparo y se va a las manos de Musso. Barcelona vuelve a avisar.

MINUTO 5 -- ¡¡ATLÉTICO RESPONDE!! Julián Álvarez remata en la meta de Joan García y el arquero se queda con el balón.

MINUTO 3 -- ¡¡BARCELONA PERDONA!! Error en la salida del Atlético y Rashford la toma, pero no define de la mejor manera.

¡COMIENZA EL JUEGO! Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el primer pulso rumbo a las semifinales de la Champions League.

EL 11 TITULAR DEL ATLÉTICO DE MADRID: Musso, Matteo Ruggeri, David Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Koke, Griezmann, Llorente, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lookman.

EL 11 TITULAR DEL BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.



Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilado el título de Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa del Rey hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar contra el equipo de Simeone fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del KO. Sin embargo, las dos últimas veces que ambos clubes han coincidido en la 'Champions' la balanza se decantó a favor de los 'colchoneros'. Fue también en los cuartos de final de las temporadas 2013-14 y 2015-16. La ida de ambas eliminatorias también se disputó en Barcelona. En el curso 2013-14, el Barça de 'Tata' Martino cayó eliminado tras empatar (1-1) el primer partido y perder por la mínima en Madrid (1-0). Dos años después, el equipo de Luis Enrique tampoco logró el pase a semifinales después ganar en el Camp Nou (2-1) y encajar un 2-0 en el Vicente Calderón. Simeone ya dirigía al Atlético en ambas eliminatorias. Por ello, el conjunto catalán no se fía de un rival que el fin de semana dio descanso a varios de sus titulares, algo que el líder de LaLiga, centrado en aumentar a siete puntos su ventaja sobre el Real Madrid, no pudo hacer.

Simeone en el choque de este miércoles en el Camp Nou en la Liga de Campeones. Es la competición que más ambición y también que más desvelos provoca en el conjunto rojiblanco desde hace años, desde aquellas finales de 2014 y 2016, también con el Barcelona como rival en cuartos de final. Lo eliminó en las dos, resistente fuera y resolutivo en casa. En la Liga de Campeones de este curso, solo ganó en uno de sus seis encuentros fuera de casa, por 2-3 al PSV Eindhoven, y no ha sostenido su portería a cero, ni como local ni como visitante, en los 12 partidos. Ha marcado muchos goles, 31, pero también ha encajado demasiados: 24.