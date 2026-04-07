Tabla goleadores Champions League: Kane anotó y Mbappé le responde; así quedó

Varios goleadores anotaron este martes 07 de abril en la ida de los cuartos de final de la Champions League.
23. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil lleva acumulado 5 goles y puede aumentar su cuenta este miércoles en el duelo de cuartos de final ante Atlético de Madrid.
22. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño perdonó ante el Bayern Múnich este martes y se quedó con 5 anotaciones tras la ida en el Bernabéu.
21. Szoboszlai (Liverpool) -- El húngaro sigue en competencia y este miércoles se enfrenta al PSG en una ronda de la Champions League. Lleva 5 goles en lo que va de la temporada.
20. Luis Suárez (Sportig Club) -- El delantero colombiano se fue en blanco en la ida de los cuartos de final y se mantiene con 5 anotaciones. Su equipo perdió 0-1 ante el Arsenal.
19. Alezander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego se enfrenta este miércoles ante el Barcelona y puede aumentar su cuenta. Lleva 5 dianas en lo que va de la temporada.
18. Rashford (FC Barcelona) -- También juega este miércoles en los cuartos de final y tiene 5 tantos en la actual campaña.
17. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El jugador colombiano se destapó con nuevo gol ante el Real Madrid en cuartos de final y alcanzó los 5 goles en lo que va de la Champions.
16. Hogh (Bodo/Glimt) -- El noruego y su equipo fueron eliminados en los octavos de final ante el Sporting y se quedó con 5 goles.
15. Guruzeta (Athletic Club) -- El español y su club no pasó de ronda y se quedó con 5 goles en la competencia.
14. Camilo Durán (Qarabag) -- Se quedó fuera de estas rondas y solo sumó 5 tantos en la Liga de Campeones.
13. Balogun (Mónaco) -- Es otro de los eliminados en la Champions League que se quedó con 5 anotaciones.
12. Vitinha (PSG) -- El portugués lleva una gran cuota goleadora y este miércoles puede sumar en la Champions. Lleva 6 goles.
11. Gabriel Martinelli (Arsenal) -- El brasileño se fue en blanco en la fase de cuartos de final y se quedó con 6 tantos.
10. Hauge (Bodo/Glimt) -- También ya quedó fuera de la Champions League y dejó 6 goles en la competencia.
9. Fermín López (FC Barcelona) -- El español juega este miércoles ante el Atlético de Madrid. Lleva 6 tantos en lo que va de la Champions.
8. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado en los octavos de final ante el Barcelona, pero dejó 6 goles en su cuenta.
7. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano también ya quedó eliminado, pero estaba luchando en el TOP con sus 7 tantos.
6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano también cuenta con 7 tantos y este miércoles puede sumar al enfrentarse al Liverpool en cuartos de final.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego ya fue eliminado de la Champions, pero se quedó con 8 anotaciones en la temporada.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino está peleando en la cima con sus 8 tantos. Puede aumentar este miércoles ante el Barcelona.
3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Fue otro de los eliminados en los octavos de final y se quedó en el podio con sus 10 goles.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El inglés anotó ante el Real Madrid y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar sus 11 dianas.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés respondió al tanto del inglés y anotó un nuevo gol ante el Bayern Múnich en Champions. Lidera la tabla de goleadores con 14 tantos.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026 tras el inicio de los cuartos de final.