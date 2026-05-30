¡Toluca vence a Tigres en penales y es campeón de la Concachampions 2026!

México.

Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, conquistó este sábado la Copa de Campeones de la Concacaf tras superar a Tigres en una tanda de penaltis por 6-5 luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario y 1-1 en el alargue del partido jugado en el estadio Nemesio Díez.

Fue el tercer título en la historia de este certamen para Toluca.

El equipo local se fue adelante con un gol de Jorge Díaz en el minuto 104, pero en el 114 dejó todo igual el brasileño Joaquim.

En un duelo de intensa lucha en medio campo Toluca amenazó en los primeros 45 minutos en un balón que recuperó el brasileño Helinho, quien remató bombeado para intentar sorprender al argentino Nahuel Guzmán, quien recorrió y atajó el balón.