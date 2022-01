“El Pájaro” Perdomo se confiesa: “Estaba sufriendo de extorsiones y hace unos años me asesinaron un hermano”

¿Se arrepiente de haberse quedado en EUA? ante la pregunta, el zaguero respondió de forma contundente: “No. No me arrepiento ya que no sé que me hubiese pasado si me quedaba en Honduras”.

Perdomo fue parte del equipo que conquistó el título en Marathón en la etapa de Héctor Vargas y señaló que siempre recuerda esos bellos momentos con el equipo sampedrano.

“Fueron diez años y y creo que la mejor etapa de mi vida fue esa y claro que la extraño. Se dieron momentos de puras alegrías porque siempre soñé jugar profesionalmente”, puntualizó.

Y añadió: “Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mi formación como futbolista y como persona en Marathón, las oportunidades que tuve en la institución las aproveché al máximo ya que siempre di lo mejor de mí”.

El pasado 21 de enero el joven portero Luis Ortiz, compañero quien desertó en su momento con “El Pájaro”, comenzó jugando como titular en el Clausura 2022 y hoy el exdefensor le dejó sus palabras: “Me alegra por él y le deseo lo mejor”.