Ancelotti brinda fuertes palabras tras caer ante Villarreal

“ Todos los jugadores han tenido un nivel más bajo de la normal, ha sido complicado tener al cien por cien la motivación tras el desgaste ante el Barcelona. Nos ha costado un poco y ha sido difícil tener la motivación alta que exigía el partido. Nos duele la derrota, no me gusta hablar de la individualidad porque muy pocos jugadores han mantenido un nivel alto en el partido de hoy ”, añadió.

Pese a ser crítico en su análisis, el técnico italiano defendió que su equipo no mereció perder el encuentro ante el Villarreal y defendió que no pasará factura en la Liga de Campeones.

“Es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el miércoles que va a ser un partido totalmente distinto. Comparado con el año pasado en LaLiga hemos bajado el nivel. No es una derrota merecida pero tengo que reconocer que no hemos jugado al nivel. Físicamente el equipo está bien todos pero con continuidad se podía hacer mejor. No hemos merecido perder porque hemos tenido muchas oportunidades pero nos ha faltado el equilibrio de los últimos partidos”, confesó.

Ancelotti se quejó del árbitro central por la falta de castigo a las faltas que recibe Vinícius Junior. “La falta reiterada es una amarilla y no puedes sacar una después de nueve faltas. Es demasiado. Por eso le he protestado”.

Echó de menos el técnico madridista mayor “contundencia” en sus jugadores en acciones del partido, especialmente cuando iban por delante en el marcador. “Nos ha costado demasiado entre líneas, se podía ser mucho más contundente con el marcador a nuestro favor. Teníamos que estar más sólidos pero lo del miércoles es otra historia”.

Y explicó los seis cambios en el equipo titular. “No he cambiado por pensar en el Chelsea, ha sido por el desgaste del partido ante el Barcelona que exigió mucho a nivel físico y mental. Refrescar al equipo podía ser buena solución”.