Ancelotti habló de su futuro y lanza advertencia previo al clásico

El técnico del Real Madrid , Carlo Ancelotti , consideró este sábado que están “en un buen momento” para enfrentarse al FC Barcelona este domingo en Liga y dejó entrever que no está preocupado por su futuro al frente del equipo merengue.

Pensando en la importancia que tiene el partido para los Blancos, que están 9 puntos del Blaugrana, agregó: “ Tenemos que ver al Barça como un león y no como un gato porque si piensas que es un gato va a ser una fiesta. Es un partido importante en el que tenemos que luchar hasta el final, ser comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros”.

SU FUTURO

“Es un partido importante, vamos a sacar lo mejor de nosotros”, insistió Carlo Ancelotti, que se mostró tranquilo al ser preguntado por su continuidad si no hay títulos.

“Es una evaluación que tiene que hacer el club, no yo. Yo he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club, pero esto es imposible, es una decisión que tiene que tomar el club”, afirmó.

“Mi pensamiento es que quiero seguir y espero que sea así. Yo disfruto cada día. Si el club me quiere aquí para tres meses, lo disfrutaré tres meses, si es para tres años, lo disfrutaré tres años. Lo que está claro es que estaré agradecido al club para toda la vida”, aseguró Ancelotti.