Capeluto cuestiona la grama sintética del estadio La Paz antes de visitar a Génesis PN

La verdad que siempre es importante arrancar ganando. La verdad que el equipo se mostró muy sólido en todas las líneas. Y bueno, ahora queremos mostrar lo mismo de visita.

Siempre es importante comenzar con un triunfo, ¿verdad? En casa, ahora van a la primera visita. ¿Qué tal el equipo previo a esta segunda jornada, donde van a enfrentar de visita a Génesis, Capeluto?

El defensor central Juan Capeluto se refirió al próximo duelo de Real España ante Génesis y destacó la exigencia que representa enfrentar a un rival de complicado fuera de casa. Además, cuestionó la calidad de la cancha sintética del Estadio Roberto Suazo Córdova, señalando que dificulta la práctica de un buen fútbol, y habló sobre la competencia interna en la zona defensiva, asegurando que tanto él como sus compañeros están preparados para asumir cualquier exigencia en la línea baja.

Bueno, casi no hubo mucho trabajo en ataque del equipo rival. Hoy te tocó un equipo que va más al frente como el Génesis PN

Sí, bueno, siento que ellos tenían muy buenos jugadores, incluso hacían transiciones rápidas. Pero bueno, creo que estuvimos bien parados. Y bueno, estamos preparados, sí, para este partido con Génesis. Sabemos la calidad de los jugadores que tienen en el plantel y bueno, estamos preparados.

¿Cómo es esa exigencia, esa competencia con Devron, Daniel Aparicio? Que hoy son tres centrales y solo juegan dos

Por suerte hay muy buen nivel. Creo que en todas las líneas, no solamente en la defensiva. Pero bueno, ahí ya va a ser decisión del profe, quien es quien. Creo que cualquiera de los tres lo podemos hacer de la mejor manera.

Porque cabe la posibilidad que también en algún partido de tener el rebaje en los tres centrales

Me ha tocado jugar en línea de tres. Como tapón por la izquierda, tanto en Juticalpa como en Correcaminos, en México, me tocó también. Entonces, también me sentiría bien en esa línea de tres.

Ahora va una cancha un poco más rápido porque es sintética y con el clima, también va a estar más rápido el juego

Sí, una cancha que la verdad que no es de todo buena, hay que decirlo. No se brinda un buen fútbol, ​​yo he seguido varios partidos. Si bien no me tocó jugar en esa misma, lo he seguido y no se mira un buen partido. Pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que hacerle frente. Habrá que encargarse de una y no hay de otra. Sí, hay que complicarse mucho.

Génesis PN es un equipo muy fuerte de local. Goleó a la Olimpia en casa, también goleó a Motagua. ¿De qué se debe cuidar el Real España para este duelo?

Sabemos que nos enfrentamos a un rival de mucha jerarquía. Tienen muchos jugadores que han sabido jugar en equipos grandes, han salido campeones incluso. Yo creo que estar sólidos así como estuvimos este último partido en toda la línea. Tratar de, por más que estemos jugando de visitante, tomar la iniciativa, ir para adelante y tratar de sacar los tres puntos.

¿Qué te parece el juego que le hizo Génesis a la Olimpia? Les pudo empatar

Sí, sí, yo creo que el resultado incluso fue... O sea, lo que iba a ganar aquí a los dos, si bien tuvo más llegada a su Olimpia, pero fue dentro de todo bastante parejo, creo que no se sacaron tanta diferencia.

¿Y el ambiente con los aficionados del Real España? ¿Cómo sentiste tu primer partido, tu debut?

No, la verdad que muy bien, la verdad que espectacular. Creo que la gente, bueno, por lo menos de lo que yo sentí, si bien no soy de escuchar mucho lo que se habla afuera, sentí mucho apoyo por parte de la gente y eso es bueno por el contagio.