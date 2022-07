Bryan Róchez, presentado como nuevo jugador del Portimonense de la primera de Portugal

El delantero hondureño Bryan Róchez fue presentado este miércoles como nuevo jugador del club Portimonense de la primera división de Portugal.

El atacante catracho de 27 años de edad firmó con su nuevo equipo un contrato por tres años y llega procedente del Nacional de Madeira de la segunda categoría del fútbol portugués.

“Era mi objetivo regresar a Primera División. Vengo a trabajar, hacer lo mejor para ayudar a mi equipo. No me gusta prometer goles, si trabajar para buscar cumplir los objetivos del grupo. Obviamente quiero hacer muchos goles. Lo importante es ayudar al equipo con goles, o sacrificio”, dijo el exjugador del Real España en su presentación.

Y agregó: “Estaba en Honduras, estuvo con la selección y tras mi participación me llegó el interés del club y mi objetivo era seguir en Portugal y me sentí feliz por la oferta del club y no dudé en venir al Portimonense”.