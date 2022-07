Héctor Castellón se confiesa: Nuevo fichaje de la UPN, opinión sobre Diego Vázquez y preocupación por la Sub-20

Bueno mañana...- se detiene el DT de Lo Lobos y luego se muerde la lengua- ¡Ehh! Bueno, no se lo voy a decir porque todavía no ha firmado contrato, pero mañana llega una incorporación más, con cierta experiencia en la Liga. Estamos hablando de que es un jugador que ya días lo queríamos traer y estoy buscando que se dé la posibilidad y si no, pues ya con eso nos quedamos.

¿Haciendo un análisis frio a que apunta Héctor Castellón?

Apunto a mucho trabajo, a ilusionarnos y con encontrar buenos resultados que nos permitan clasificar. Este equipo siempre ha estado peleando y buscando clasificar.

Hoy el Vida le compite, Victoria está armándose, Honduras Progreso por los resultados que ha obtenido en la pretemporada será un equipo interesante, cuenta con jóvenes parecido al nuestro. O sea vamos a luchar contra ellos y los grandes juegan su liga y los chiquitos jugamos nuestra Liga.

¿Para usted ser protagonista es estar en la búsqueda de la liguilla o buscar el campeonato?

Protagonista es hacer ruido y el ruido lo hacen los buenos resultados. Nosotros vamos a buscar esos resultados y esperando que las cosas se den.

¿Cómo se encuentra la personalidad o estado anímico de sus muchachos?

Ayer justamente vino el departamento de Psicología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque necesitamos tener un perfil competitivo, de personalidad y de muchas cosas. Les hicieron los primeros test importantes de personalidad y lo que he visto me deja satisfecho. Por eso hemos traído este tipo de jugadores, porque son de mucha experiencia que nos ayudan a complementar esa parte de la personalidad. Tenemos muchos jóvenes que necesitan apoyo y he visto en Denovan Torres y en Leverón un compromiso con los jóvenes. Eso me tiene contento.

Y hablando de la parte académica, ¿cómo van con los cursos?. Usted anuncio en su presentación que sus jugadores iban a estudiar.

-El DT Castellón sonríe ante un comentario que le causa gracia- No nos ha quedado tiempo, porque estamos entrenando a doble horario, pero ya hablamos con la Rectoría y a todos los voy a meter a estudiar. Burros y no burros ja, ja, ja. Empezando por el burro de Castellón.

¿Qué va a estudiar?

Voy a ver cómo está el paquete académico y yo soy un convencido de que el conocimiento es lo que le facilita la vida al ser humano. Me gusta que mis jugadores aprovechen esta oportunidad de jugar en un equipo de una Universidad y no estudiar en una Universidad como que no contiene o no es congruente, porque me da pesar ver cuándo terminan sus carreras deportivas y después verlos sufrir, eso no es grato.

En conclusión termina la pretemporada y todos a estudiar

Claro, todos a la escuela hasta el utilero, porque yo soy el que voy a empezar con eso, pero para nosotros es importante que los que pertenecen al equipo, jugadores, cuerpo técnico y todos los que nos ayudan tenga las mismas oportunidades y entonces eso es lo que estamos buscando.

¿Pero que es lo que más le llama la atención?

“La Neta”,- dice el profe en tono mexicano- Me gustan las matemáticas. Yo Siempre fui hábil para las matemáticas, pero sino que sea un curso de cocinar, tocar guitarra, inglés, computación. Siempre es importante aprender.

¿Por qué el DT nacional en los últimos años ha sido devaluado?

Es un tema que está muy separado los directivos de los técnicos nacionales, hay mucha separación y a veces con alguna con razones, pero otras no las entiendo.

Lo que siento es que a veces cuando le han dado la oportunidad a los técnicos nacionales no la han sabido aprovechar y el ejemplo último del Motagua es un ejemplo palpable. Reciente le dan al técnico nacional el equipo pierde cinco partidos al hilo el profe César Obando y llega el técnico del exterior y en siete partidos hace campeón al equipo, entonces por ahí el directivo dice si los técnicos estarán bien preparados o no. Preparado creo que están, pero hace falta bagaje. Hay cosas que hay que seguir aprendiendo para poder tener más oportunidades.