Bryan Acosta se sincera: la vuelta al Real España y el momento más duro de su carrera

“Fue una decisión que tomamos en familia el poder quedarnos aquí este año y quiero sacarle el máximo provecho. Estoy en Real España y no significa que sea un retroceso”, manifestó el ex Dallas FC sobre su retorno a la Máquina.

Ya llevo un par de meses aquí, desde que terminé la MLS en noviembre, luego en enero me fui a Turquía, pero gracias a la lesión me vino para acá y he tenido una vuelta muy tranquila con mi familia.

No, nada que ver. Si hubiera sido por dinero creo que no estuviera aquí. Espero todo salga bien y el futuro solo Dios los sabrá. Tomo como un reto retornar al club y quiero entregarle a la gente eso que tanto desean.

El punto fue que estaba aquí con mi familia. Mire con buenos ojos regresar al equipo y como te digo no es que vine a Real España a terminar mi carrera, todo jugador aspira a mucho más, hoy me debo a este equipo y voy a entregar mi 100%. Fue una decisión que tomamos en familia el poder quedarnos aquí este año y quiero sacarle el máximo provecho.

No te podría decir si me miraba en otro lado o aquí porque son cosas del destino. Lastimosamente, yo en Turquía tuve una lesión que me dejó muchos meses fuera y entiendo esa parte futbolística mía. Tuve momentos para recapacitar, para seguir creciendo en lo personal y en los futbolístico. Real España me abrió las puertas y ahora a trabajar y disfrutar.

Olimpia tiene buenos jugadores y con varios de ellos he compartido en la Selección. ‘Jorguito’ (Álvarez) y Edwin Rodríguez son los más destacados de ellos, tienen un buen equipo y ellos me agradan mucho.

Nahún Espinoza porque me hizo debutar en Choloma, Hernán Medford fue con el que consolide y no puedo mencionar solo tres porque todos los que he tenido me han dejado mucho aprendizaje.

Tengo muchos recueros, pero el que me marcó fue la final que jugamos ante Real Sociedad, ese partido me tocó jugar de defensa central, el profe Hernán Medford confió en mi persona y ese recuerdo de ver el estadio lleno.

¿Por qué San Pedro Sula o pongámosle Real España han perdido territorio en campeonatos?

Sabemos de la capacidad que tiene Olimpia y Motagua, pero son momentos de los que viven los equipos, por ahora Olimpia no la pasa bien, pero tuvo unos años implacables. Todos los años los equipos de San Pedro Sula o de otras ciudades se preparan para ser campeones solo que los que estén mejor salen con él.

¿Cómo se cortan rachas de títulos como la de Olimpia?

No dejando de hacer lo que venimos haciendo nosotros. El partido del domingo va ser clave para demostrar que podemos pelear por el título. Sabemos que ellos vienen de ser campeones también, pero no solo es de ganarle a Olimpia, hay que ganarles a todos donde se juegue.

¿Cuánto afectó la lesión que tuviste para pudieras destacar en Turquía?

Mucho porque fue una lesión inesperada. No pensé que iba a tener una lesión tan grave (Rotura del aductor). En Turquía los doctores me decían que me tenía que operar y yo tomé la decisión de hablar con el doctor Óscar Benítez para revisarme acá y gracias a Dios no me tocó operarme, lo que sí fue que me perdí mucho tiempo, esto lo tomo como una experiencia y tengo una segunda oportunidad.

¿Te sentías frustrado por lo sucedido?

Los primeros días fue complicado porque estaba solo en Turquía, mi familia seguía en Honduras y estuve mal porque en mi primer partido me pasó eso y nadie se lo espera. Cuando decidí irme al Gaziantep iba muy ilusionado, la Superliga de Turquía es una buena liga, hay muy buenos equipos y era un el momento para demostrar de lo que estaba hecho.

¿Crees que es un retroceso en tu carrera volver al país luego de tener un paso importante por Europa y Estados Unidos?

La gente lo puede tomar así, pero yo no lo veo de esa manera. Cuando me vine de la segunda división de España para la MLS también me dijeron que era un retroceso; sin embargo, soy un ser humano y trabajo para afrontar los retos y probar nuevas cosas. Estoy en Real España y no significa que sea un retroceso.

Muchos en cierto grado te recriminan el salir de Tenerife cuando estabas en tu más alto nivel e irte para el Dallas FC ¿qué priorizaste por ahí?

Muchos creen que me decante por otras cosas, pero yo priorice seguir creciendo en lo personal, la MLS es una liga que hoy está entre las mejores y asumí la oportunidad como un reto.

¿Bryan Acosta ya pasó por su nivel más alto?

Tengo 30 años, no creo que ya terminé, por ahí la lesión sí me paró un poco más de tiempo. Estamos aquí en nuestra casa con ganas de tomar ese nivel que teníamos antes.

¿Por qué crees que se ha dejado de exportar catrachos al Viejo Continente?

Puede pasar por la infraestructura que hay en otros países y que nosotros aquí no tenemos. Si queremos sacar chicos debemos darle las condiciones adecuadas e inculcarles a los niños desde pequeños. Nos ha costado, pero espero que Honduras no se vaya quedando atrás.

En Honduras se saca adelante a puro talento que ya se trae...

Correcto. Es muy complicado competir solo con eso a otros niveles. Otra cosa que es muy importante es la mentalidad, la estamos viviendo con Luis Palma, es un claro ejemplo para los jóvenes que se puede aspirar más.

¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera?

Fue el primer y segundo año en Tenerife, creo que fue lo mejor que he vivido donde hice varios goles, llamados a la Selección y muchas cosas buenas. En lo personal lo mejor ha sido en Tenerife, allí quedé MVP del club y era pieza clave en el club. Fue algo muy bonito.

Luego de lo que me decís, ¿te arrepentís de la decisión de haberte ido?

No me arrepiento. He pasado años en Estados Unidos y me siento feliz y con mi conciencia tranquila.

¿Y el más amargo?

Hace unos meses con mi lesión. Nunca había estado tanto tiempo fuera de una cancha.

¿Qué es lo peor que le has dicho a un rival en una cancha?

Jajaja, no me recuerdo. No soy tanto de decirle cosas malas a los rivales. Sí me caliento, pero no me gusta hablarles mal a otros compañeros.

¿Qué opinas de que los equipos de Honduras ya no están pesando tanto como antes en Centroamérica?

No es lo malo que estamos haciendo, sino darle el merito a lo que están haciendo en otros países, han estado trabajando bien. Ahora en el fútbol no hay equipo chico y hay que ponerle atención a eso.

¿Qué cambios has visto en la Selección desde la llegada de Reinaldo Rueda?

El profe Rueda es muy querido y la gente lo respeta mucho. Es un momento importante en la Selección donde todos debemos apoyar y entregar nuestro granito de arena para conseguir los objetivos planteados. Se vienen haciendo bien las cosas para poder estar en el mundial.

¿Te ves en el Mundial de Norteamérica de 2026?

Como jugador sí, trabajamos día a día para eso. Ahora tenemos una bonita chance de poder crecer en este equipo y conseguir cosas importantes. Los futbolistas trabajamos semana a semana, partido a partido, y sabemos que el profe Reinaldo Rueda nos está viendo.

¿Cuáles son ls tres mejores futbolistas hondureños en la actualidad?

Siempre lo he tenido en la lista a Choco Lozano, está Luis Palma que juega para el Celtic y hay muchos no solo tres.

¿Cerca de qué equipo estuviste cerca de llegar?

Cuando estuve en Tenerife la gente decía que me querían en varios equipos, pero nunca sucedió. Los que yo sabía eran el Eibar y el Partizán de Belgrado.