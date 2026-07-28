Brian Farioli confiesa que rechazó ofertas y su sueño en la Liga Concacaf

San Pedro Sula.

Marathón está a las puertas de un nuevo desafío internacional y uno de sus referentes, Brian Farioli, dejó claro que el plantel llega con ilusión, confianza y la responsabilidad de competir al máximo en la Copa Centroamericana de Concacaf, cuyo debut será este jueves frente al Herediano en territorio costarricense. El mediocampista argentino reconoció que será su primera experiencia en un torneo regional, una motivación extra para buscar un buen inicio con el conjunto verdolaga. "Es la primera vez que me toca disputar esta copa y la verdad la vivo con mucha ilusión, con muchas ganas de competir e intentar hacer un buen papel, que es lo que queremos todos", expresó.

Farioli destacó que el equipo tuvo una extensa pretemporada para llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada y considera que ahora es momento de demostrar el trabajo realizado. "Nos preparamos muchísimo para esto. Tuvimos muchos días de pretemporada y ahora toca lo lindo. Ya no hay excusas, estamos esperando que ruede la pelota", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Queremos traer los tres puntos" Sobre el compromiso ante Herediano, el futbolista reconoció la dificultad del rival, pero aseguró que Marathón confía en sus fortalezas para iniciar con el pie derecho. "Todos los rivales son complicados, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana. Nadie te regala nada. Será un partido duro, pero con nuestras armas iremos a competir y ojalá podamos traer los tres puntos de Costa Rica", comentó. Confianza en el plantel