Sin embargo, dejó en claro que en ejemplo al partido de ida en ”Honduras no le dimos opciones cuando íbamos 2-0, faltaban 10 minutos, Panamá no había hecho un tiro al arco, hoy volvimos a hacer lo mismo” y que “el 1-1 no nos dicta nada; a veces sacar los resultados es bueno para Honduras, pero lo más importante es hacer el análisis de jugadores que no han sido de selección”.

A ‘Bolillo’ le consultaron si los cambios de Panamá le facilitaron las cosas a la ‘H’, pero su respuesta fue concreta en que ya tenía medido al rival.

“Los cambios de Panamá no incidieron para nosotros, los cambios que nosotros hicimos ya lo teníamos claro; elaborar, no lo que hicimos en el primer tiempo que fue guerrear, Honduras tiene variantes tácticas, tengo un cuerpo técnico avanzado, estudian el equipo y hacemos variantes. Les dije a los muchachos que íbamos a hacer menos intensos y precipitados; y entra el jugador que nos va a dar el juego, eso fue importante para quitarle el balón a Panamá y someterlo”, dijo en forma certera.

Finalmente, guardó lugar para alabar a la escuadra canalera, una del cual le guarda cariño después de lograr una clasificación histórica en el 2018 a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Siempre les agradecí que hubieran recibido a los muchachos de esta manera. Es una selección que me gusta, que juega bien y que tiene tiempo de trabajo atrás. Todos hemos aportado, pero los verdaderos aportes lo dieron (Felipe Baloy, Penedo, Blas Pérez, Matador), para mí ellos han sido el éxito que lo terminaron bien con un Mundial. Ellos salieron, jugaron, fueron figuras y campeones. Nosotros hicimos un grupo con los pelados; yo les doy mucho mérito a esos muchachos por el alza del fútbol panameño”, cerró.

Honduras quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, Panamá todavía tiene posibilidades de clasificar. Actualmente es quinta con 18 unidades.