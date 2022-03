Hernán “Bolillo” Gómez registra cero victorias con la selección nacional de Honduras en seis compromisos, cinco por eliminatorias y un amistoso.

Con esos números está aplazado el entrenador colombiano desde su arribo a la Bicolor, hoy tiene una oportunidad frente a Panamá, selección que dirigió en el proceso pasado y los llevó al Mundial de Rusia 2018.

“Vamos con la mejor mentalidad de lograr los triunfos y a ver si de mejorar los conceptos”, afirmó el estratega en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

Ante la pregunta si le gustaría ver a Panamá en el próximo Mundial de Catar 2022, el estratega respondió fuerte.“Eso no me interesa a mí, no es problema mío. Yo estoy para Honduras ahora”.

El estratega ya adelantó que Honduras tendrá muchas variantes a raíz de la ausencia de elementos de peso como Alberth Elis y Choco Lozano.

Honduras no ha logrado vencer a Panamá en las clasificatorias desde el 7 de mayo de 2000, para la Copa en Corea del Sur/Japón 2002, gracias a un doblete de Carlos Pavón en la victoria por 3-1 en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Milton “Tyson” Nuñez anotó el otro gol catracho y Jorge Dely Valdés por Panamá.

El duelo entre Panamá y Honduras estará comenzando a las 7:05pm, horario hondureño. Lo podrás seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.